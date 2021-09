Alfonso Signorini mostra ai fan il suo camerino del GF Vip: una suite di lusso (VIDEO)

A un passo dall’inizio della sesta edizione del GF Vip, Alfonso Signorini ha deciso di mostrare ai suoi fan in esclusiva il suo camerino. Il conduttore ha ammesso di essere molto felice di cominciare questa nuova esperienza, pertanto, vuole rendere partecipi i fan di molti retroscena sul reality show.

Nel guardare il video appare chiaro a tutti che il luogo nel quale il giornalista è solito prepararsi è davvero confortevole. Vediamo tutto in modo dettagliato.

Il camerino di Alfonso Signorini

Lunedì 13 settembre prende il via la sesta edizione del GF Vip e, per l’occasione, Alfonso Signorini ha voluto far vedere il suo camerino a tutti i followers di Instagram. Il presentatore ha esordito dicendo di essere carico ed emozionato e di non vedere l’ora di cimentarsi in questa nuova ed esilarante avventura. Il camerino del direttore di Chi è una sorta di suite autonoma presente all’interno degli studi Mediaset.

L’accesso è privato e sulla porta c’è affisso il nome del conduttore. Una volta dentro, poi, parte un piccolo disimpegno e sulla sinistra è presente un’area relax caratterizzata da un pianoforte. Alfonso, infatti, ha detto che di solito, prima di una diretta, è solito rilassarsi un attimo a suonare in modo da distendere la mente e lo spirito. Tutto l’ambiente, poi, è tappezzato da quadri di Maria Callas, artista molto amata dal conduttore. (Continua dopo il video)

Spoiler sul GF Vip 6

Dopo quest’area, poi, si apre una zona living. In quel momento nel camerino del GF Vip di Alfonso Signorini c’erano due membri dello staff che il protagonista ha voluto presentare. Nell’ala destra, invece, si trova la cucina e, successivamente, un’altra camera destinata ad essere quella di trucco e parrucco del conduttore. Quest’ultimo ha ironicamente detto di utilizzare solo la prima parte in quanto non ha bisogno della seconda per ovvi motivi.

Infine, il camerino si conclude con il bagno che, tuttavia, il conduttore non ha mostrato in videocamera per ragioni di privacy. Insomma, tutto è pronto per questa nuova edizione del reality show di Canale 5. Il programma comincia lunedì 13 settembre e, stando a quanto spoilerato involontariamente da Aldo Montano, dovrebbe terminare il 13 dicembre. Tuttavia, è altamente probabile che, così come accaduto l’anno scorso, anche stavolta ci potrebbe essere un prolungamento di mesi.