Andrea Casalino stronca Sophie Codegoni: “Bella, ma dalle foto alla realtà cambia”

Andrea Casalino e Sophie Codegoni concorrenti del GF Vip 6

Iri sera su Canale 5 ha preso il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip e come sappiamo Sophie Codegoni e Andrea Casalino sono due dei 22 nuovi concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex tronista e il modello hanno fatto sapere di essere single, ma saranno pronti ad innamorarsi.

“Certo che sì. È una cosa che ho valutato. Mi piacerebbe sorprendermi, mi piacerebbe prendermi una di quelle sventole che ti svegli la mattina con il magone allo stomaco, quelle cose lì… Faccio un po’ fatica, se devo dire la verità, vedendo un po’ le ragazze, però, è bello anche sorprendersi nella vita. Innamorarmi è una cosa bella, che mi manca”, ha dichiarato il ragazzo nel corso di una recente intervista per il portale TvBlog.

Il modello dice la sua sull’ex tronista

Nel corso della medesima intervista, Andrea Casalino parlando di chi è la più bella della casa del Grande Fratello Vip 6 ha detto che è l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni anche se per lui dalle foto alla realtà cambia un pochino.

“Mi è caduto l’occhio su Sophie Codegoni. È oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino… Vedendo i social, non voglio dare un pregiudizio, però, dal lato estetico, mi convince. Anche Raffaella Fico è carina… Sono tutte belle, non discuto la “figaggine”, si discute la persona. La storia, ci può stare tutta, ma se mi parli di innamoramento, non è più la “figaggine”, a 38 anni, che mi interessa. Io voglio la classica ragazza della porta accanto”, ha chiosato il modello.

Andrea Casalino vorrebbe in casa delle ex fidanzate

Intervistato dal sito internet TvBlog, il gieffino Andrea Casalino ha un paio di ex famose che potrebbero rientrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 in un modo o nell’altro. E il modello non è pronto, ma prontissimo.

“Se sono pronto a ricevere in Casa qualche visita dalle mie ex, Paola Caruso o Alessia Macari? Sono prontissimo! Capirai… Come prima cosa, ho pensato che Paola Caruso potrebbe venire e sbroccare in studio! La sto vivendo molto tranquillamente, a dir la verità. Sono passati tantissimi anni. Sono contento che Paola sia riuscita a realizzarsi e a trovare un suo equilibrio. Mi dispiace che non abbia trovato un uomo stabile. Mi sono frequentato con lei 3-4 mesi. Nacque solo una frequentazione. Quando capii che il suo carattere particolare era totalmente incompatibile con il mio, me ne sono scappato”, ha concluso il ragazzo.