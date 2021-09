Il Paradiso delle signore trama 14 settembre: ultimatum per Ludovica, avances per Vittorio

La trama della puntata di martedì 14 settembre del Paradiso delle signore rivela che Adelaide porrà Ludovica dinanzi un bivio. Una vecchia conoscenza del grande magazzino, poi, tornerà a Milano e si mostrerà particolarmente interessata al direttore Vittorio Conti.

Il ritorno di Tina, nel frattempo, lascerà di stucco tutta la sua famiglia. Finalmente, dopo moltissimo tempo, tutta la famiglia Amato sarà riunita.

Avances per Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 14 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio si troverà a fare i conti con due grandi ritorni. Il primo è quello di Roberto Landi, con cui ha avuto degli affari un po’ di tempo fa. Il direttore rimarrà molto colpito dal cambiamento del collaboratore, il quale è divenuto molto più sicuro di sé e intraprendente. In secondo luogo, però, Conti verrà spiazzato dal ritorno della modella Ines, anche lei è una vecchia conoscenza del Paradiso.

La giovane si mostrerà subito predisposta a fare delle avances al direttore. Quest’ultimo, però, metterà subito in chiaro di non essere ancora pronto a cimentarsi in una nuova conoscenza in quanto pensa ancora alla sua ex moglie Marta. Tra Armando e Gloria, poi, si verrà a creare un feeling molto interessante. Il capo magazziniere diventerà un confidente ideale per la dama, la quale gli confesserà di pensare ancora al suo ex marito, nonché padre di Stefania. L’uomo in questione si chiama Ezio.

Spoiler 14 settembre: scelta per Ludovica

Nel frattempo, a Villa Guarnieri vedremo che ci sarà un po’ di agitazione. Adelaide, infatti, non è affatto d’accordo alla relazione tra Ludovica e Marcello. Secondo il punto di vista della contessa, infatti, tra i due c’è una differenza di ceto sociale troppo evidente. Per tale motivo, nel corso della puntata del 14 settembre del Paradiso delle signore, vedremo che la donna porrà alla giovane un ultimatum. Ludovica, infatti, dovrà scegliere se continuare la sua relazione con Barbieri, oppure scegliere la carriera e restare la presidentessa del Circolo.

Inutile dire che la ragazza sarà in preda al panico e non saprà quale decisione prendere. A fronte di un clima piuttosto agitato, in un’altra famiglia vedremo che verrà ripristinato l’ordine. In particolare, infatti, Tina farà una sorpresa ai suoi genitori Agnese e Giuseppe presentandosi a casa. I due saranno entusiasti di riabbracciare loro figlia, finalmente, in casa Amato si respirerà un clima disteso.