GF Vip 6, i concorrenti consegnano i cellulari: ecco gli ultimi messaggi, Belli fa un appello, Trevisan una confessione (VIDEO)

I concorrenti del GF Vip 6 hanno consegnato i cellulari alla produzione del reality show in quanto l’esperienza sta per partire. Prima di salutare per chissà quanto tempo i loro social, molti dei membri del cast hanno deciso di pubblicare dei messaggi per salutare i fan.

Ognuno ha deciso di dire e fare qualcosa di particolare per cercare di stuzzicare la curiosità dei fan. Specie Alex Belli e Miriana Trevisan hanno lasciato un po’ con il fiato sospeso. Vediamo per quale motivo.

I messaggi di Miriana e Alex prima del GF Vip

In queste ore, i concorrenti del GF Vip hanno consegnato i cellulari allo staff del programma ma, poco prima di farlo, hanno mandato dei messaggi ai fan. Alex Belli, ad esempio, ha registrato un video in cui ha fatto un appello. Il giovane ha esortato tutti i suoi fan a non mandargli aerei sulla casa, piuttosto, preferirebbe ricevere delle mongolfiere. In merito a Miriana Trevisan, invece, la showgirl ci ha tenuto a ringraziare tutti i followers che da sempre la sostengono.

La donna ha esortato tutte queste persone a continuare a starle accanto anche durante questa esperienza. Al momento, non sa come si comporterà in casa. Sicuramente commetterà degli errori, ma è sicura che farà anche qualcosa di molto bello. Adesso non ha nessuna intenzione di farsi delle domande, in quanto vuole viversi questa esperienza al 100% senza badare troppo alle conseguenze. Nel corso del video, poi, la Trevisan ha fatto una confessione inaspettata. (Continua dopo i video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

I messaggi degli altri concorrenti

Nel dettaglio, la donna ha detto che, attualmente, nella sua vita c’è un uomo. Ad ogni modo, si tratta di una relazione ancora troppo fresca, pertanto, entrambi sentono la necessità di andarci con i piedi di piombo. Nello specifico, la coppia avrebbe deciso di rimandare il tutto a dopo l’esperienza del reality show. Tra gli altri concorrenti che hanno voluto salutare i fan prima di entrare nella casa del GF Vip, poi, ci sono Soleil Sorge e Manila Nazzaro.

La prima ha pubblicato un post in cui ha detto di essere in procinto di cominciare un periodo molto importante della sua vita, il quale potrebbe essere caratterizzato da trasformazioni importanti. Manila, invece, si è semplicemente limitata a pubblicare un selfie arricchito dalla scritta “Ready?” Jo Squillo, invece, ha pubblicato una serie di scatti in cui ha mostrato ai fan le prove dei possibili look che sfoggerà in casa. Altri, infine, hanno preferito sparire senza un saluto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)