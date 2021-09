Scherzi a parte, Pierpaolo Pretelli sbotta contro Andrea Roncato: “Pessimo”, cosa è successo (VIDEO)

Ieri, domenica 12 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte. Tra le vittime c’è stato anche Andrea Roncato, il quale è stato preso di mira sul web da molti utenti, fra di loro anche Pierpaolo Pretelli ha detto la sua.

Il fidanzato di Giulia Salemi ha pubblicato un tweet davvero al veleno contro l’attore. In particolare, non ha affatto apprezzato il suo modo di agire durante lo scherzo. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Lo scherzo ad Andrea Roncato

Pierpaolo Pretelli ha affondato Andrea Roncato dopo la messa in onda della prima puntata a Scherzi a parte. I membri dello staff hanno fatto credere all’attore di dover andare al Festival del Cinema di Venezia per riscuotere un premio. A causa di una serie infinita di malintesi, però, il protagonista non è affatto riuscito a riscuotere nulla. Nel corso dello scherzo, la vittima non ha fatto altro che ripetere moltissime volte di essere un attore famoso e di non meritare affatto di ricevere questo genere di trattamento.

Ad un certo punto, poi, ha perso la pazienza ed ha cominciato ad accusare i complici dello scherzo di non essere nessuno al suo confronto e li ha esortati a dedicarsi all’ortofrutta, piuttosto che a lavori di questo genere. Le sue parole e il suo atteggiamento arrogante, però, sono stati criticati da molti utenti del web. Tra di loro c’è stato9 anche il compagno di Giulia Salemi. (Clicca qui per vedere lo scherzo)

L’attacco di Pierpaolo Pretelli e degli utenti del web

In un tweet su Twitter, infatti, Pierpaolo ha accusato Andrea Roncato di essersi comportato in maniera davvero pessima. L’attore sarà anche famoso per aver presenziato in tantissimi film e serie tv, tuttavia, in questa occasione non si è certamente distinto per galanteria e gentilezza. Il giovane, infatti, ha reputato il suo atteggiamento davvero maleducato e scortese. (Continua dopo il post)

Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e Tv di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo! — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) September 12, 2021

In molti hanno commentato il post in questione e la maggior parte delle persone si è detta assolutamente d’accordo con le parole del protagonista. Per quanto riguarda Roncato, invece, l’attore non è affatto intervenuto dopo la messa in onda del suo scherzo. Il protagonista si è limitato semplicemente a condividere alcuni sprazzi tratti dal filmato della burla, ma ha ritenuto opportuno non sbilanciarsi per quanto concerne le critiche.