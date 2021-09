Carolina Ronca si è fidanzata dopo la delusione di Giacomo a Uomini e Donne: lui spiazza con uno scatto (FOTO)

Carolina Ronca si è finalmente fidanzata. Il pubblico ha avuto modo di conoscere la ragazza nel corso della precedente edizione di Uomini e Donne al trono di Giacomo Czerny. In molti credevano che lei sarebbe stata la scelta, ma così non è stato.

I fan, dunque, si sono molto affezionati a lei, al punto da monitorare costantemente i suoi social nell’attesa che arrivasse qualche bella notizia riguardo la sua vita sentimentale. Ebbene, a quanto pare, qualche novità c’è.

La delusione di Carolina a Uomini e Donne

In queste ore, i fan di Carolina Ronca sono stati felici di scoprire che la ragazza si sia fidanzata. Nel corso della sua partecipazione a Uomini e Donne, in molti si sono legati alla dama, specie per la sua genuinità e sincerità. Diverse persone, infatti, credevano e speravano che Giacomo scegliesse lei ma, purtroppo, non è stato così. Carolina ha sofferto molto a causa di questo rifiuto, in quanto si era legata davvero parecchio al tronista.

Ad ogni modo, come ha sempre detto Maria De Filippi, a quest’età è del tutto normale avere qualche piccola delusione d’amore, tuttavia, non bisogna arrendersi. Le storie vanno e vengono, specie quando si è così giovani, quindi è davvero inutile fermarsi a piangersi addosso. A quanto pare, la conduttrice aveva ragione, sta di fatto che la Ronca sembra essere finalmente serena. Di recente, infatti, la protagonista ha pubblicato delle foto dalle quali si evince chiaramente che abbia trovato un nuovo amore.

Ronca fidanzata, ecco con chi

Carolina Ronca, infatti, ha annunciato di essersi fidanzata nel modo più naturale e spontaneo possibile, ovvero, pubblicando un’immagine di un bacio. Il ragazzo in questione si chiama Filippo9 Sarrecchia e pare sia completamente estraneo al mondo dello showbiz. Da quanto emerso, si evince che il giovane abbia i capelli rasati e castani, un piercing all’orecchio e un modo di fare piuttosto intraprendente. (Continua dopo la foto)

Al momento, non si conoscono altri aggiornamenti in merito, ma è molto probabile che la ragazza darà qualche informazione in più. In merito a Giacomo, invece, il ragazzo è felicemente fidanzato con Martina. I due convivono e spesso di lasciano scappare effusioni romantiche e momenti piccanti anche sui social. Proprio in queste ore, Czerny ha pubblicato dei contenuti che alcuni utenti hanno reputato un po’ troppo audaci.