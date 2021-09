Adriana Volpe, l’ex marito muove gravi accuse contro di lei: “Vergogna, la figlia sta male” lei reagisce drasticamente

A un passo dall’inizio del Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe ha subito un duro attacco da parte dell’ex marito. La donna aveva pubblicato uno scatto per annunciare l’inizio di questa nuova avventura con il reality show di Canale 5, ma qualcosa è andato storto.

Al di sotto del post in questione, infatti, è intervenuto Roberto Parli, il quale ha pubblicato dei commenti davvero molto pesanti. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto e qual è stata la reazione dell’opinionista del reality show.

Le gravi accuse dell’ex marito di Adriana

In queste ore, sul profilo Instagram di Adriana Volpe è avvenuta una querelle tra la donna e il suo ex marito. Nello specifico, l’opinionista aveva pubblicato un post nel quale aveva dichiarato di essere pronta a cimentarsi nella nuova avventura del reality show. Al di sotto del post in questione sono stati in molti gli utenti che sono intervenuti per fare il loro in bocca al lupi alla protagonista. Tra i vari commenti, però, ce n’è stato uno in particolare che ha generato particolare sgomento, ovvero, quello di Roberto Parli.

L’uomo ha esortato la donna a vergognarsi. Successivamente, poi, ha tirato in ballo anche la figlia. Nello specifico, ha detto che la ragazzina sta molto male e sta soffrendo per tutta questa situazione familiare. Per tale ragione, la Volpe e alcuni utenti del web dovrebbero mostrarsi un po’ più delicati. In un altro commento, poi, Roberto ha detto che spesso ci si sofferma solamente sui diritti delle donne, ma molto poco su quelli che tutelano i bambini.

La reazione della Volpe e dello staff

Insomma, una serie di frecciatine che lasciano intendere che in famiglia il clima sia tutt’altro che sereno e disteso. Ad ogni modo, la prima reazione di Adriana Volpe è stata quella di cancellare i commenti dell’ex marito. In seguito, però, onde evitare di alimentare ulteriormente la polemica a un passo dall’inizio del GF Vip, la donna e il suo staff hanno ritenuto opportuno cancellare completamente il commento.

Attualmente, infatti, la querelle tra Adriana e Roberto non è più visibile sui social. Tuttavia, i fan più attenti sono riusciti comunque ad immortalare quanto accaduto e a riportarle la notizia sui social. Non ci resta che attendere per capire se la questione avrà ulteriori risvolti oppure no.