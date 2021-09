Guendalina Tavassi aggredita, la figlia pubblica la foto dell’occhio nero, ma poi cancella tutto: l’immagine censurata (FOTO)

Periodo davvero buio per Guendalina Tavassi, la quale pare sia stata aggredita. A generare l’allarme è stata sua figlia Gaia. La ragazzina ha pubblicato lo scatto dell’aggressione sul suo profilo Instagram.

Dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione, però, la dama ha rimosso tutto, molto probabilmente su esortazione della madre. Ad ogni modo, siamo comunque riusciti ad immortalare quello scatto macabro.

La foto di Guendalina Tavassi aggredita

In queste ore pare che Guendalina Tavassi sia stata aggredita. La figlia Gaia, infatti, ha pubblicato una foto sul suo account di Instagram in cui ha mostrato sua madre, molto probabilmente in un pronto soccorso, con un occhio nero e gonfio. La ragazza ha aggiunto anche una piccola didascalia in cui ha parlato dell’aggressione. La fanciulla ha definito vergognoso quanto accaduto a sua madre. Successivamente, poi, ha aggiunto un’altra frase dalla quale si è evinto che la ragazza fosse presente.

Nello specifico, Gaia ha detto che, almeno lei, per fortuna sta bene. Subito dopo la pubblicazione di questo scatto, gli utenti del web hanno cominciato a diffondere l’immagine. Nel giro di poco tempo, dunque, lo scatto è divenuto virale, così come la notizia relativa all’aggressione. A distanza di poco tempo, poi, l’autrice del post ha rimosso tutto cancellando dal suo profilo ogni prova. (Continua dopo la foto)

La precedente aggressione subita

In molti, quindi, adesso si stanno chiedendo da chi posa essere stata aggredita Guendalina Tavassi e per quale motivo. Questo non è il primo atto vandalico che le capita di recente. Solo pochi giorni fa, infatti, la sua auto è stata vittima dei vandali, i quali si sono divertiti a romperla e a procurarle diversi danni. In tale occasione, però, l’nfluencer ha preso con il sorriso la vicenda dicendo di non dare assolutamente peso alla cosa, anzi. La donna si è sentita quasi “importante” dato che ci sono persone che hanno lei come chiodo fisso.

A quanto pare, ci sarebbe qualcuno in giro davvero infuriato con la donna, al punto da arrivare a compiere simili gesti. Stavolta, però, Guendalina ha deciso di trincerarsi dietro un rigoroso silenzio. Il suo account di Instagram, infatti, resta muto da quasi 24 ore. Di solito la donna è sempre molto attiva, ma in queste ore ha preferito non parlare con nessuno, molto probabilmente a causa della serietà della vicenda. Non ci resta che attendere per saperne di più.