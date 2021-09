Oroscopo 14 settembre 2021: Vergine verso conferme, Capricorno stanchi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 14 settembre 2021 denotano una giornata di soddisfazioni per Vergine. I Pesci molto produttivi sul lavoro, mentre gli Ariete hanno bisogno di divertirsi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo momento sentite un grande bisogno di divertirvi e di vivere in modo spensierato. Tutte le persone e le situazioni che vi impediscono di inseguire questo obiettivo verranno gradualmente allontanate dalla vostra vita. Ad ogni modo, pensate anche alle cose importanti.

Toro. L’oroscopo del giorno 14 settembre denota una giornata piena di risposte. Se eravate in attesa di un responso, esso potrebbe arrivare proprio nel corso della giornata odierna. Dal punto di vista professionale, invece, dovete essere più concentrati.

Gemelli. Se state vivendo un momento di confusione sarebbe opportuno farsi una domanda. Cercate di capire cosa vi manchi per essere felici. Tuttavia, non dimenticate un concetto fondamentale, ovvero, che la felicità è fatta di attimi e non è una condizione in cui vivere per sempre.

Cancro. Giornata di riflessioni. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento piuttosto intrigante dal punto di vista delle relazioni. Sul lavoro ci sono delle cose da valutare, tuttavia, adesso non siete molto obiettivi,. quindi, rimandate se potete.

Leone. Talvolta tendete ad alzare una corazza con le persone che vi circondano per paura di essere feriti. Ebbene, adesso è giunto il momento di abbassare queste difese e di concedervi qualche piccola fuga d’amore. Sul lavoro siete attenti.

Vergine. La vostra posizione professionale potrebbe definirsi nel giro di poco tempo. Se siete in attesa di un cambiamento, tenete gli occhi aperti in quanto esso potrebbe essere più vicino del previsto. In amore dovete lasciare parlare il cuore.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è il momento di guardare avanti con determinazione. Il passato deve restare alle spalle e non dovete lasciarvi condizionare. In amore bisogna essere più propositivi, altrimenti si corre il rischio di diventare schiavi della routine.

Scorpione. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. In questo periodo siete molto impegnati e potreste non avere il tempo da dedicare alle persone care. Cercate di non trascurare gli affetti. Ciò che trascurate voi potrebbe essere trovato da altri.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 14 settembre denota una giornata piuttosto intrigante. In amore siete propensi a cimentarsi in una nuova relazione. Le coppie stabili, invece, potranno ritrovare un po’ di vecchia e sana complicità. Sul lavoro dovete osare un po’ di più.

Capricorno. Siete piuttosto stanchi in questo periodo, tuttavia, a partire da oggi ci sarà un bel miglioramento. Non trascuratevi e cercate di dedicare un po’ di tempo in più alla cura della vostra mente e del vostro corpo. Sul lavoro ci sono delle decisioni da prendere.

Acquario. Buon momento per le coppie. Se avete attraversato un momento di crisi adesso è giunto il momento di recuperare. Le relazioni in bilico, invece, potrebbero arrivare ad un punto di svolta definitivo. Trascinarsi delle situazioni logore non servirà a nulla.

Pesci. Giornata molto produttiva sul lavoro. Cercate di non farvi condizionare dal parere delle altre persone. Ci sono delle persone che potrebbero provare a minare la vostra stabilità, non permetteteglielo.