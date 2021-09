Il Paradiso delle signore anticipazioni 15 settembre: nuova opportunità per Tina, Ludovica si ribella

Le anticipazioni della puntata del 15 settembre del Paradiso delle signore rivelano che in casa Amato si respirerà un clima molto sereno grazie al ritorno di Tina. Dopo aver salutato i parenti, però, è tempo per la dama di andare anche da amici e conoscenti.

Ludovica, nel frattempo, prenderà una decisione inattesa che potrebbe cambiare il suo futuro. Per quanto riguarda Vittorio, invece, il direttore dello shopping center avrà un’intuizione.

Intuizione di Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 15 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Agnese sarà felicissima del ritorno in famiglia di sua figlia. A tal proposito, deciderà immediatamente di farle conoscere Armando. Tra i due si verrà a creare subito una bella complicità. Ad ogni modo, dopo essere stata in compagnia della sua famiglia e aver festeggiato con loro il ritorno a casa, la giovane si dirigerà al grande magazzino per salutare le amiche e i conoscenti.

Quando tutte le ragazze si troveranno dinanzi Tina non potranno fare a meno di mostrarsi felici e gioiose. Il momento dei saluti e degli abbracci verrà involontariamente immortalato da Vittorio. Il direttore dello shopping center, infatti, si trovava nelle vicinanze in quanto stava provando degli scatti da associare al lancio della nuova collezione. Su di un altro versante, poi, vedremo che Ludovica penserà molto a quanto le ha detto Adelaide.

Anticipazioni 15 settembre: la ribellione di Ludovica

La ragazza sarà molto provata in quanto si troverà a scegliere tra la carriera e l’amore. Ad ogni modo, maturerà la consapevolezza di non voler cedere ai ricatti della contessa. Proprio per tale ragione, prenderà una decisione che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro. In particolar modo, la Brancia avrà intenzione di sfidare Adelaide. Al prossimo evento al Circolo, infatti, la dama vorrà presentarsi in compagnia di Marcello.

Questo gesto creerà sicuramente molto sgomento. Nel frattempo, Vittorio avrà un’intuizione al Paradiso delle signore nel corso della puntata del 15 settembre. Conti, infatti, si troverà a guardare gli scatti che ha effettuato e la sua attenzione ricadrà su di uno in particolare. Si tratta di quello in cui Tina abbraccia le sue compagne. Vittorio reputerà davvero genuina e bella quell’immagine al punto da arrivare ad ipotizzare di adoperarla per il lancio della nuova collezione. Tina diventerà il volto di punta del Paradiso?