Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: le due troniste e prime discussioni

Oggi pomeriggio, martedì 14 settembre, andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Ieri abbiamo assistito al ritorno trionfale di Gemma Galgani, la quale ha sfoggiato il suo nuovo decolleté.

Inoltre, sono stati presentati i primi due tronisti. Quest’oggi, dunque, assisteremo alla presentazione delle due ragazze che affiancheranno i maschietti durante questa esperienza. Per quanto riguarda il trono over, invece, cominceranno a nascere le prime dinamiche.

Puntata oggi pomeriggio: la presentazione delle due troniste

Nel corso della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che la conduttrice darà spazio alle altre due nuove troniste, le quali andranno a chiudere il cerchio di questa stagione. Loro sono Roberta e Andrea Nicole. La prima ha 21 anni, è di Roma e da questa esperienza si augura di trovare un ragazzo che la faccia sentire importante e si prenda cura di lei. I amore è sempre stata molto generosa, pertanto, stavolta desidera che siano gli altri a fare qualcosa per lei.

La seconda, invece, è di Milano ed ha 29 anni. Circa 8 anni fa ha completato il ciclo di transizione per passare da uomo a donna. La sua infanzia l’ha trascorsa in compagnia dei nonni, in quanto i suoi genitori erano spesso assenti per lavoro. Nel programma si augura di trovare un uomo che sappia starle accanto, che non si fermi alle apparenze e con cui costruire le basi solide per il futuro.

Le prime dinamiche al trono over di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, nella puntata di oggi pomeriggio vedremo che verrà dato spazio ad altri esponenti nuovi. La padrona di casa chiederà ad alcuni volti nuovi di presentarsi al parterre e di spiegare cosa si auspicano da questa esperienza. Nel corso della messa in onda, poi, non mancheranno gli screzi tra Tina e Gemma, in quanto la prima ancora non riesce a capacitarsi del fatto che la torinese sia ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi il seno.

Tra i volti già noti al pubblico, poi, ci sono anche Ida Platano e Biagio Di Maro, che la conduttrice ha salutato già nella puntata di ieri. In quella odierna vedremo che la prima desterà subito l’attenzione di alcuni esponenti del parterre maschile. Il secondo, invece, non perderà occasione per tornare a fare polemica con Tina, Gemma e Isabella.