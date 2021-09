Giorgio Manetti torna da “Gemma”: l’ex cavaliere di U&D di nuovo single

Giorgio Manetti disposto a tornare a U&D

Giorgio Manetti è tornato single, a quanto pare la storia con Caterina dopo tre anni è finita. Solo fino a pochi mesi fa, tra i due, tutto sembrava procedere a gonfie vele ma qualcosa ha rotto il proprio equilibrio.

L’ex cavaliere di Uomini e donne ha lasciato il parterre dopo che Gemma ha deciso di chiudere la loro storia ed è ritornato alla sua vita di sempre.

Nei mesi scorsi l’abbiamo visto protagonista di un cortometraggio, ma anche di un film insieme a Sossio a Aruta. Nelle ultime ore si sta parlando di un suo possibile ritorno al trono over: andiamo a vedere insieme cosa c’è di vero…

Giorgio Manetti torna a Uomini e donne?

In una recente intervista al settimanale Nuovo TV diretto da Riccardo Signoretti, Giorgio Manetti ha ammesso di essere tornato single. Dopo lo scoop del ritocchino al seno da parte della Galgani, il noto giornale, ha anticipato la rottura tra il famoso gabbiano e la sua storica fidanzata Caterina.

I due sembravano proprio destinati ad essere protagonisti di una lunga favola, che però non ha avuto nessun lieto fine. Nonostante abbia dichiarato di essere da solo, Giorgio ha comunque precisato che non tornerà da Gemma, ma tra il parterre delle donne c’è una signora che lo potrebbe interessare.

L’ex cavaliere pronto a corteggiare Isabella Ricci

Il cavaliere fiorentino ha spiegato che Gemma è molto cambiata rispetto a quando l’ha conosciuta e non l’attrae più. Ad oggi, Giorgio Manetti pare interessato più alla sua antagonista, ovvero Isabella Ricci.

Il gabbiano ha dichiarato senza giri di parole che la inviterebbe con piacere cena, riconoscendo in lei un grande charme. Inoltre la Ricci è una donna matura che non vive costantemente nell’adolescenza come fa invece la sua ex.

Ovviamente, per adesso non c’è nessuna certezza sul suo possibile ritorno ma se ciò dovesse accadere sarebbe davvero un grande colpo di scena. Non solo per il pubblico a casa, che ha sempre seguito con attenzione le vicende di Giorgio ma anche per Gemma, che sicuramente reagirà con molto stupore e chissà se con un velo di malinconia…