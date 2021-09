Gemma Galgani seno nuovo, il prossimo anno si rifarà il naso? La risposta della dama

Gemma Galgani mostra il suo nuovo seno

In occasione del primo appuntamento stagionale di Uomini e Donne Gemma Galgani ha sfoggiato davanti a tutti il suo nuovo décolleté. Tale intervento e il rigonfiamento delle labbra sono stati seguiti passo passo dalla redazione del dating show di Canale 5 che lunedì pomeriggio ha mostrato varie immagini durante il suo percorso estivo in una clinica romana.

Chiamata in causa sulle iniziative della 71enne torinese, Tina Cipollari in studio ha dato il meglio di sé. “A 70 anni suonati, non avrebbe senso rifarsi le frittelle perché una donna a quell’età non è più nel pieno della bellezza ed un intervento del genere non porterebbe nulla di nuovo, se non un seno da ventenne su un corpo decadente”, ha tuonato la vamp frusinate.

La 71enne torinese non ha intenzione di rifarsi il naso

Ma lo sfogo di Tina Cipollari non è terminato qui. Infatti, subito dopo l’opinionista di Uomini e Donne ha detto anche: “Il prossimo anno ti rifai il naso? Perché se sei una estate dovresti rifartelo“.

A quel punto Gemma Galgani ha messo le mani avanti, dicendo: “Il naso è mio e me lo tengo, voglio rimanere me stessa ed il naso mi rappresenta: non riuscirei a rifarmelo perché voglio rimanere me stessa”.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

La puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì pomeriggio è stata registrata a fine agosto, di conseguenza Tina Cipollari subito dopo ha rilasciato delle dichiarazioni al magazine Nuovo. “Non saranno certo due protesi al silicone a renderti più affascinante! Ora Gemma avrà anche il seno nuovo, ma resta la vecchia di sempre. Una donna superficiale. Dopo i denti, il lifting al viso e il ritocco al seno, l’anno prossimo Gemma si rifarà i glutei?”, ha detto la vamp.

Sempre snella rivista diretta da Riccardo Signoretti, la donna ha continuato così: “Gemma ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”. Per poi concludere: “Non condivido la sua scelta. Lei non si accetta e rincorre l’età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani. Ma se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità”.