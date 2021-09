Simona Branchetti su Panicucci e Vecchi: “Non li ho né sentiti né visti…”

Simona Branchetti alla guida di Morning News

Inizialmente Mattino 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi doveva prendere il via il 6 settembre, dato il successo di Morning News con Simona Branchetti la rete ha deciso di premiarla allungando il nuovo contenitore mattutino di Canale 5 di altre due settimane. Alla notizia dello slittamento la conduttrice toscana pare sia andata su tutte le furie.

“Secondo un’indiscrezione, sembrerebbe che la conduttrice non abbia gradito per niente il cambio di programmazione da parte dei vertici del Biscione, al punto che sarebbe stata colta da un mancamento alla notizia dello slittamento del suo talk show mattutino“, è apparso sul web. Un’informazione che smentita dalla diretta interessata.

Nessun contatto con Panicucci e Vecchi

In una recente intervista concessa al portale TvBlog, Simona Branchetti ha confessato se in questo mese e mezzo ha mai sentito i suoi colleghi di Videonews, ovvero Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

La risposta della giornalista del TG5 è stata negativa. “Federica Panicucci e Francesco Vecchi? Non li ho in realtà né sentiti né visti, probabilmente anche perché, alzandomi presto, vado via prima dalla redazione. In questi giorni penso che loro abbiano orari diversi dai miei. Ognuno fa quello che si sente. Non ritengo che fosse necessario che si facessero sentire e onestamente non mi sono risentita per questo”, ha fatto sapere la padrona di casa di Morning News.

Simona Branchetti spera che Morning News sia riconfermato

Nel corso della lunga intervista per il sito internet TvBlog, Simona Branchetti ha parlato della sua nuova esperienza su Canale 5 e spera molto che i vertici Mediaset, dato gli ottimi risultati raggiunti, confermino Morning News anche per la prossima stagione estiva. “Mi farebbe davvero molto piacere se Morning News venisse confermato per la prossima stagione estiva, ma è ancora presto per dirlo. Per quanto riguarda un proseguimento nella stagione invernale nel fine settimana, io non ne so nulla. Immagino che non sia un pensiero presente al momento nelle stanze dei vertici Mediaset”, ha detto la giornalista.

Per poi concludere così: “Una delle cose che più mi ha gratificata è stato ricevere i complimenti e la stima da parte dei colleghi, che in genere sono i più velenosi. Il pubblico poi è come se mi abbia scoperto per la prima volta: al telegiornale mi vedevano probabilmente come una presenza lontana. Qui invece hanno potuto osservare lati più inediti, noti però a chi mi conosce in privato. Con i telespettatori si è creato un rapporto che definirei famigliare”.