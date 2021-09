Katia Ricciarelli fa una gaffe a pochi minuti dall’inizio del GF Vip: “Alla Rai…” la regia censura

La prima concorrente ad entrare nella casa del GF Vip è stata Katia Ricciarelli e la cantante ha subito commesso una gaffe. Alfonso Signorini le ha chiesto di fare le veci di padrona di casa e accogliere il secondo concorrente, ovvero, Manuel Bortuzzo.

I due, allora, hanno cominciato a conoscersi meglio e a chiacchierare amabilmente. In men che non si dica, però, la lirica si è lasciata scappare una frase di troppo ed è subito partita la censura.

La gaffe di Katia Ricciarelli

Nel corso della prima puntata del GF Vip Katia Ricciarelli si è resa protagonista di una gaffe. La cantante ha varcato la soglia della porta rossa per prima ed è rimasta subito incantata dalla casa. Dopo poco, poi, ha fatto il suo ingresso anche il nuotatore Manuel Bortuzzo, che da due anni vive su di una sedia a rotelle. La donna, allora, gli ha mostrato l’appartamento nel quale dovranno convivere e i due hanno cominciato a conoscersi meglio. Ad un certo punto, Katia ha guardato il suo interlocutore ed ha detto che avesse un volto conosciuto.

In seguito, poi, ha aggiunto di averlo già visto in passato, alla Rai. Subito dopo aver pronunciato la rete competitor di Mediaset, la Ricciarelli si è imbarazzata e si è chiesta se si potessero menzionare altri canali. Anche Manuel è apparso piuttosto impacciato al punto che subito ha cercato di cambiare discorso. Nel frattempo, mentre i due dibattevano sulla questione, la regia del programma ha abbassato l’audio dei loro microfoni.

La reazione del GF Vip e dei telespettatori

Malgrado il tentativo del GF Vip di camuffare quanto stesse accadendo, il pubblico da casa ha udito perfettamente la gaffe di Katia Ricciarelli a soli pochi minuti dal suo ingresso. In molti, infatti, si sono riversati sui social per commentare in modo esilarante quanto accaduto. Ad ogni modo, dopo questo piccolo imprevisto, Alfonso Signorini ha aperto l’audio della casa del Grande Fratello ed ha cominciato a parlare con i suoi primi due concorrenti.

Tuttavia, il conduttore non ha minimamente menzionato quanto accaduto ed ha continuato ad andare avanti con la trasmissione fingendo che quello scivolone non ci sia mai stato. Insomma, se queste sono le premesse della prima puntata, non ci resta che attendere le prossime per capire quali altri scoop si verificheranno.