GF Vip, Amedeo Goria: “Sono fidanzato ma entro da single”, la reazione della compagna

Lo scivolone di Amedeo Goria al GF Vip 6

Lunedì sera Amedeo Goria è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 dopo la partecipazione della moglie Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda lo scorso anno. Il primo appuntamento del reality show di Canale 5 ha confermato il carattere ambiguo dell’ex volto sportivo della Rai. Solo qualche mese fa il giornalista recandosi da Barbara D’Urso ha presentato al pubblico Vera Miales come sua fidanzata.

“Le ho detto che entro da single, spero lo accetti”, ha detto l’uomo. Tuttavia, attraverso delle Stories su Instagram la modella ha fatto intendere tutt’altro. Infatti, prima ha postato una clip scrivendo “forza amore” e successivamente quando Goria ha detto di essere single, ha pubblicato la parte del filmato in questione con il seguente commento: “Sei single? Spero che lei lo accetti? Staremo a vedere amore mio!!!”.

L’affondo di Sonia Bruganelli

A quel punto il conduttore del GF Vip 6 Alfonso Signorini ha provato di correggere il tiro, chiedendo al gieffino Amedeo Goria di spiegare cosa intendesse. Ma il giornalista invece di rassicurare Vera ma ha rincarato la dose: “Io alla mia amica Vera sono molto affezionato, ma lei conosce anche la mia indole. Alla mia età voglio godere della mia libertà. Se Vera mi vuole, sa come sono. Io sono libero, amo la bellezza…”.

Anche l’opinionista Sonia Bruganelli ha provato a far capire all’ex volto di Rai Sport che quello che stava dicendo non aveva nessun senso: “Dimmi come spiegare a mio marito che da domani siamo amici, nel senso come si fa a far accettare al proprio compagno una cosa simile?”. A tale quesito il diretto interessato è rimasto in silenzio.

La reazione della compagna Vera

Nel frattempo Vera, sempre più risentita con Amedeo Goria, ha utilizzato il suo profilo Instagram per rispondere alle affermazioni del fidanzato. “Amica? Certo ti conosco amore e so quanto mi ami. Non avere paura! Goditi la tua libertà ma inizia a cancellare la parola singletudine dal tuo vocabolario. Altrimenti non mi troverai quando uscirai dalla casa!”, ha tuonato la modella.