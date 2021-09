Soleil Sorge ha raccontato una bugia al GF Vip e viene smascherata: caos sul web, di che si tratta

Soleil Sorge non ha neppure messo piede nella casa del GF Vip e sono già nate le prime polemiche e una di esse riguarda una bugia raccontata dalla ragazza. Stavolta, però, contrariamente a quanto accaduto nei giorni passati, la presunta menzogna non riguarda la sua vita sentimentale.

Al centro dell’attenzione, infatti, ci è finita la sua vita professionale. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La bugia di Soleil Sorge

Ieri, lunedì 13 settembre, è cominciata la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti ci sono molti volti noti e abbastanza intriganti. Uno di essi è quello di Soleil Sorge, la quale ha già dato scalpore raccontando, molto probabilmente, una bugia durante il video di presentazione del GF Vip. La prima puntata è sempre quella più lenta in quanto non si sono ancora create delle dinamiche e avviene solo la presentazione dei vari concorrenti.

Ad ogni modo, già in questa prima fase del programma, pare siano accadute delle cose degne di nota. Quella che andremo ad analizzare riguarda l’ex di Luca Onestini. Soleil, infatti, nella clip di presentazione ha detto di esercitare molte professioni. Nello specifico, è una modella, un’influencer, un’attrice e anche una giornalista. Se per le prime mansioni citate, in effetti, c’è riscontro sul web, sull’ultima non vi è traccia.

Le indagini sulla sua professione

La giovane, in effetti, ha posato per diversi brand, e questo fa di lei una modella; sponsorizza prodotti sui social, pertanto è un’influencer; ha fatto la comparsa in qualche serie tv e spot pubblicitario, e quindi è un’attrice. Ad ogni modo, non c’è nessun riscontro per quanto riguarda la sua professione di giornalista. I membri di Fanpage, infatti, hanno subito indagato sulla questione ed hanno scoperto che il nome della fanciulla non compare affatto nell’ordine dei giornalisti.

Nello specifico, sono state fatte indagini scrivendo varie possibilità di nominativi con i quali la dama si sarebbe potuta iscrivere, ma nessuno compare nel registro. Questo, dunque, ha subito fatto pensare che Soleil Sorge abbia raccontato una bugia al GF Vip in merito alla sua professione. I più ottimisti hanno pensato che la ragazza possa essersi iscritta all’albo con uno pseudonimo. Ad ogni modo, in attesa che la questione venga scandagliata, resta un enorme punto interrogativo che pende sul capo della concorrente.