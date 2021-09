Il Paradiso delle signore trama 16 settembre: Anna e Roberto si incontrano di nascosto, Tina ha un segreto

Nella puntata di giovedì 16 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Tina prenderà una decisione in merito alla proposta fatta da Vittorio. La famiglia Amato sarà ben felice di riavere con sé la giovane, tuttavia, Agnese subito si renderà conto di un dettaglio sospetto.

Nel frattempo, le due new entry, Anna e Roberto, daranno luogo ad un incontro segreto in quanto devono parlare di alcune faccende. Che cosa bolle in pentola?

Trama 16 settembre: i sospetti su Tina Amato

Le anticipazioni della puntata del 16 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Tina deciderà di accettare la proposta di Vittorio. Quest’ultimo le ha chiesto se ha intenzione di essere lei la modella per la copertina del lancio del Paradiso Market e lei ha deciso di accettare. La fanciulla prenderà con estremo entusiasmo questa nuova opportunità. Ad ogni modo, in casa Amato si respirerà un clima davvero disteso, come forse non accadeva da moltissimo tempo.

Tuttavia, ad un certo punto, Agnese e Giuseppe cominceranno ad avere dei sospetti su Tina. In particolare, i genitori troveranno molto strano il fatto che la giovane non parli minimamente di suo marito Sandro Recalcati e del suo lavoro. Questo, quindi, genererà immediatamente dei sospetti in loro. Forse la fanciulla ha qualcosa nascosto che non ha ancora rivelato alla sua famiglia? Le ipotesi si fanno sempre più fitte.

Incontri segreti al Paradiso delle signore

Intanto, al Circolo continuerà la lotta tra Adelaide e Ludovica. Nella puntata del 16 settembre del Paradiso delle signore vedremo che la contessa porrà Fiorenza Gramini al fianco della Brancia, con il solo obiettivo di crearle pressione. Ludovica, però, non si lascerà affatto intimidire e continuerà a preparare la sua vendetta. Marcello, infatti, si preparerà per partecipare alla serata al circolo, evento a cui parteciperà nelle vesti del fidanzato della fanciulla.

Si tratta di un vero e proprio affronto ad Adelaide. Nel mentre, però, un’altra vicenda catturerà l’attenzione, ovvero, quella inerente l’incontro segreto tra Anna e Roberto. La dama si troverà in una situazione piuttosto difficile, pertanto, si vedrà costretta a chiedere l’aiuto di Landi. Quest’ultimo non si tirerà indietro e quindi deciderà di incontrare la dama cercando di tenere il tutto quanto più riservato è possibile. In casa Amato, intanto, i sospetti della famiglia di Tina si faranno sempre più consistenti.