GF Vip 6, arriva la prima bestemmia nella notte? Soleil Sorge la combina grossa (VIDEO)

Il GF Vip 6 è cominciato solamente da pochissime ore e già potrebbe essersi verificato il primo caso di bestemmia. Una volta terminata la diretta, alcuni protagonisti si sono riuniti in giardino per chiacchierare un po’ e conoscersi meglio.

Tra di loro c’era anche Soleil Sorge, la quale si è messa a chiacchierare amabilmente con il suo ex Gianmaria Antinolfi. Ad un certo punto, però, la dama si è lasciata scappare qualcosa di troppo.

La presunta bestemmia di Soleil Sorge

La prima puntata del GF Vip è andata in onda e i colpi di scena non sono mancati, sta di fatto che questa notte potrebbe essere volata già una bestemmia da parte di una concorrente. La persona in questione è Soleil Sorge, la quale ha già dato prova di essere una ragazza piuttosto impegnativa. Ad ogni modo, dopo che Alfonso Signorini ha salutato il pubblico e tutti i concorrenti, questi ultimi hanno cominciato a conoscersi un po’ meglio.

Una clip, infatti, ha inquadrato Soleil, Gianmaria e Tommaso Eletti intenti ad intavolare una chiacchierata in giardino. Improvvisamente, poi, l’ex volto di Temptation Island ha chiesto alla sua nuova coinquilina se avesse a disposizione le sigarette elettroniche. Lei ha risposto, ma poi si è resa conto di essersi macchiata il vestito. Per tale ragione, si è alzata in piedi per controllare cosa fosse successo. In quel momento, dunque, le è partita una frase piuttosto colorita. (Continua dopo il video)

Dio Po credo che sia la divinità protettrice dei fiumi #GFvip pic.twitter.com/PizEtgJybW — freedom ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) September 14, 2021

La possibile decisione del GF Vip

Nello specifico, la protagonista ha detto: “Dio po…” La frase si è subito interrotta al punto che l’opinione degli utenti del web si è divisa in due. Da un lato ci sono coloro i quali ritengono che la concorrente del GF Vip si sia fermata in tempo, ma comunque il suo intento fosse quello di dire una bestemmia. Altri, invece, ritengono assolutamente non colpevole Soleil.

Il video in questione sta diventando virale sul web, tuttavia, per adesso non si conosce quale possa essere la decisione del Grande Fratello. In virtù di quanto dichiarato da Alfonso Signorini qualche giorno fa, però, è probabile che si lasci tutto correre. Il conduttore, infatti, ci ha tenuto a precisare che quest’anno si proverà ad adoperare una line molto più morbida onde evitare di dare luogo ad un eccessivo susseguirsi di squalifiche così come accaduto alla precedente edizione.