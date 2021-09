Oroscopo 15 settembre 2021: malumori per Ariete, opportunità per Bilancia

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 15 settembre 2021 denotano un momento colmo di opportunità per Bilancia, I Toro non devono avere il piede in due scarpe, mentre i Sagittario devono essere più calmi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna opposta potrebbe causare qualche piccolo malumore in amore. Cercate di mantenere la calma e di evitare di dare luogo a scenate impreviste. Sul fronte del lavoro, invece, meglio non distrarsi, il tempo è prezioso in questo momento.

Toro. Meglio non avere il piede in due scarpe in amore. Siete un po’ distratti e confusi, pertanto, c’è il rischio di commettere qualche sciocchezza. Dal punto di vista professionale dovete cercare di mantenere la calma, non siate frettolosi.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 15 settembre esortano i nati sotto questo segno a non essere troppo superficiali. Specie per quanto riguarda le faccende lavorative è importante mantenere la calma, non commettete gesti inconsulti.

Cancro. Attenzione a Venere, che oggi potrebbe portare qualche piccolo dissapore in amore. Cercate di essere cauti e di non trascurare ciò che avete. Sul lavoro un progetto potrebbe non andare in porto o subire una battuta d’arresto, tuttavia, non è il caso di abbattersi.

Leone. Le stelle vi invitano ad essere premurosi nei rapporti di coppia ma, allo stesso tempo, decisi e audaci. In campo professionale, invece, è il caso di non mostrare le proprie debolezze, qualcuno potrebbe approfittarsi della cosa.

Vergine. Giornata intensa sul fronte del lavoro. Approfittatene per recuperare gli arretrati e non tergiversate. Le faccende di cuore potrebbero andare verso una risoluzione, ma non dovete essere troppo irruenti.

Previsioni 15 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per avanzare una proposta sul lavoro. Se un progetto a cui stavate lavorando non andrà in porto, forse è il caso di chiedersi dove si stia sbagliando. Modificate il vostro atteggiamento a seconda degli eventi e delle vicissitudini, la flessibilità è importante.

Scorpione. Non siete esattamente al top delle vostre energie, pertanto, potrebbe esserci qualche piccolo problema. Cercate di non affaticarvi troppo. Dal punto di vista dei sentimenti, invece, è necessario trovare una quadra nel rapporto.

Sagittario. L’Oroscopo del 15 settembre vi esorta ad essere calmi. Spesso tendete a credere di essere invincibili, ma siete degli esseri umani, pertanto, è possibile commettere degli errori. La cosa importante, però, è riuscire a rimediare e non perseverare.

Capricorno. Giornata impegnativa per quanto riguarda il lavoro. Ad ogni modo, siete un po’ troppo distratti e questo potrebbe incidere negativamente nelle faccende in cui è opportuno essere precisi. Se necessario, prendetevi un momento per riflettere.

Acquario. Se state aspettando un cambiamento sul lavoro, forse è il caso di non avere fretta. Le soddisfazioni arrivano, ma bisogna essere pazienti e cauti. In amore, invece, non tirate troppo la corda perché potrebbe spezzarsi.

Pesci. Momento di stallo per quanto riguarda i sentimenti. Se le persone che vi circondano vi danno l’idea di non capirvi, forse siete voi a dovervi porre una domanda. La pazienza è la virtù dei forti e voi ne dovrete avere tanta in questi giorni.