Giorgio Manetti contro Gemma dopo l’operazione al seno: “Migliorasse l’immagine cerebrale”

Giorgio Manetti boccia Gemma Galgani

In occasione del primo appuntamento stagionale di Uomini e Donne, gran parte della puntata è stata dedicata a Gemma Galgani. Infatti, anche quest’anno al ritorno della stagione estiva la 71enne torinese ha mostrato qualcosa di diverso sul suo corpo.

E se nel 2020 era stato il turno di un lifting, stavolta la piemontese ha puntato in alto facendosi ritoccare le labbra e rifacendosi il seno. Iniziativa che ha fatto infuriare la sua acerrima nemica Tina Cipollari e non solo. Infatti, anche il suo ex Giorgio Manetti ha tuonato contro la protagonista del Trono over. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato l’uomo.

L’affondo del gabbiano fiorentino

Intervistato dal magazine Nuovo, Giorgio Manetti non ha risparmiato delle frecciate velenose nei confronti di Gemma Galgani. Il gabbiano toscano ha consigliato la 71enne piemontese di smetterla di ricorrere a questi mezzucci per far breccia sui cavalieri presenti al Trono over di Uomini e Donne.

“Alla sua età non capisco il seno di questa scelta. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata”, ha asserito l’ex volto del parterre senior. “Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale”, ha proseguito l’uomo scagliandosi contro la sua ex fiamma.

Giorgio Manetti non approva l’intervento della sua ex Gemma

In poche parole, Giorgio Manetti ha bocciato la scelta di Gemma Galgani per essere ricorsa all’intervento di chirurgia plastica al seno. La 71enne torinese ha fatto sapere che con tale iniziativa spera vivamente di poter riuscire a trovare finalmente un uomo in grado di conquistarla e col quale poter pensare uscire definitivamente dal dating show di Maria DE Filippi.

“Gemma non è stupida ma lancia un messaggio sbagliato alle donne che la seguono”, ha chiosato il gabbiano fiorentino. Quale sarà la reazione della dama piemontese a tali dichiarazioni? Staremo a vedere.