GF Vip, Katia Ricciarelli come Denis Dosio, la cantante pronuncia la frase per cui lui fu squalificato ed è caos (VIDEO)

Notte di fuoco nella casa del GF Vip, dopo Soleil Sorge, anche Katia Ricciarelli pare abbia pronunciato una bestemmia a distanza di pochissime ore dall’inizio del reality show. La cantante, in realtà, ha detto un’imprecazione tipicamente fiorentina che, tuttavia, per molti è considerata una bestemmia bella e buona.

L’anno scorso, infatti, Denis Dosio pronunciò la stessa frase e, per tale ragione, la produzione lo squalificò dalla casa di cinecittà. Accadrà lo stesso anche per Katia Ricciarelli?

L’errore di Katia Ricciarelli

A quanto pare, a nulla è servita la lezione impartita durante l’edizione dell’anno scorso del GF Vip in materia di squalifiche. A distanza di sole poche ore dall’inizio del reality show, infatti, ben due concorrenti si sono rese protagoniste di frasi che, l’anno scorso, furono severamente condannate. Oltre a Soleil Sorge, che almeno ha interrotto la presunta bestemmia sul nascere, anche Katia Ricciarelli si è lasciata scappare qualcosa di troppo nella casa del GF Vip.

In particolar modo, la cantante stava chiacchierando con i suoi nuovi compagni d’avventura quando, improvvisamente, ha pronunciato la stessa identica frase per cui, lo scorso anno, fu squalificato Denis Dosio. In molti furono contrari a quella decisione presa dallo staff del reality show, tuttavia, Signorini ci tenne a precisare l’intransigenza del programma verso le bestemmie. (Continua dopo il video)

I commenti dei telespettatori del GF Vip

Ad ogni modo, stavolta è stata proprio Katia Ricciarelli a commettere lo stesso errore ai microfoni del GF Vip. Gli utenti del web sono immediatamente insorti ed hanno chiesto la squalifica della concorrente per rispetto di Denis. Il ragazzo, infatti, non ebbe nessuna indulgenza per il suo errore, pertanto, se stavolta si dovesse optare per una linea più leggera e morbida potrebbe essere un problema.

A trattare la questione è stato anche l’influencer Deianira Marzano, la quale ha ritenuto opportuno che anche alla cantante fosse riservato lo stesso trattamento di Dosio. Al momento, però, non si conosce la decisione dei vertici del programma. Neppure Denis si è ancora espresso sulla questione. Molti sono i fan curiosi di sapere come commenterà il giovane la vicenda. Per il momento, l’influencer si è limitato solo a pubblicare un post sul suo account contenente una serie di immagini relative al suo ingresso in casa. In seguito, ha fatto l’in bocca al lupo a tutti i nuovi partecipanti.