Uomini e Donne anticipazioni puntata odierna: Armando carico e prime esterne

La puntata odierna di Uomini e Donne, di mercoledì 15 settembre, vedrà al centro dell’attenzione ancora i membri del trono classico e over insieme. In tale occasione vedremo approfondire le prime conoscenze tra tronisti e corteggiatori e non solo.

Anche gli esponenti del trono over si cimenteranno nelle prime conoscenze e nasceranno altri battibecchi. Dopo quello tra Biagio e Isabella, ci penseranno altri esponenti del parterre ad infiammare lo studio.

Anticipazioni puntata odierna, trono classico

La nuova stagione di Uomini e Donne sta proseguendo a vele spiegate e nella puntata odierna assisteremo ad altri esilaranti confronti. Nelle prime due puntate, la conduttrice ha presentato i quattro nuovi tronisti ed ha dato loro la possibilità di incontrare i corteggiatori e le corteggiatrici. Quest’oggi, dunque, vedremo nascere le prime dinamiche e i primi confronti. Contrariamente a quanto dimostrato nel video di presentazione, il più timido sarà Joele.

Il ragazzo, infatti, si mostrerà tremendamente impacciato al punto da spingere lo staff del programma a non proseguire le sue esterne. Matteo, invece, incontrerà una ragazza e sembrerà trovarsi anche piuttosto bene. Anche Roberta sarà parecchio a suo agio. Lo stesso, purtroppo, non può dirsi per Andrea Nicole. Alcuni corteggiatori, infatti, manifesteranno la loro diffidenza nel cominciare un percorso con lei dato i suoi trascorsi.

Nuove discussioni al trono over di Uomini e Donne

La dama si mostrerà comprensiva nei confronti di coloro i quali non se la sentiranno di cominciare una conoscenza con lei, ad ogni modo, sarà visibile un certo rammarico nei suoi occhi. Malgrado i tentativi di Maria De Filippi di rendere il più “normale” possibile la situazione, ci saranno ancora dei ragazzi con delle remore. Al torno over di Uomini e Donne, invece, nella puntata odierna vedremo che sarà data attenzione ad altri membri del parterre.

Altri nuovi protagonisti avranno la possibilità di presentarsi e di raccontare cosa cercano e cosa si aspettano da questo percorso. Tra i grandi ritorni, invece, genererà sgomento quello di Armando Incarnato, che già nelle scorse puntate abbiamo scrutato nel parterre. Il napoletano riuscirà almeno stavolta a trovare l’anima gemella? Occhi putati anche su Ida Platano, la quale ha fatto un ritorno trionfale in studio in quanto è già sceso un cavaliere per corteggiarla e lei è apparsa parecchio lusingata dalla cosa.