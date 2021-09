Sonia Bruganelli interrompe Adriana Volpe mentre parla, lei la taglia fuori dai suoi social (FOTO)

Le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non si sopportano

Nella sesta edizione del Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono le due nuove opinioniste. Ma come anticipato più volte, fra l’ex gieffina e la moglie di Paolo Bonolis ci sarebbe della maretta.

La diffidenza tra queste ultime si è immediatamente notato anche durante il primo appuntamento, quando Lady Bonolis ha più volte interrotto lex conduttrice di Ogni Mattina mentre stava esprimendo un suo punto di vista. Questi momenti in particolare sono stati notati anche dagli internauti. (Continua dopo i video)

ADRIANA INTERROTTA DA SONIA BRUGANELLI

Sonia e Adriana, tensione fra le due opinioniste anche sui social

La tensione fra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è stata commentata anche dalla moglie di Paolo Bonolis che sul suo account Instagram ha condiviso una clip nella quale vengono evidenziate delle reazioni completamente differenti in merito ad un momento del primo appuntamento del Grande Fratello Vip 6. “Effettivamente abbiamo due visioni di ciò che accade nel programma completamente diverse!!“, ha scritto l’imprenditrice.

Nello specifico, la conduttrice di Ogni Mattina sembra aver apprezzato l’esibizione di Raffaella Fico durante il suo ingresso in casa, mentre la collega è scoppiata in una grossa risata. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro è successo durante e dopo la puntata di esordio del GF Vip 6. (Continua dopo il video)

La Volpe taglia fuori la Bruganelli

Tuttavia, Adriana Volpe non ha commentato in modo diretto tale indiscrezione, ma ha deciso di “tagliare fuori” Sonia Bruganelli da un suo scatto condiviso su Twitter. Qui sotto troverete il confronto fra l’immagine postata dall’ex gieffina e quella divulgata dall’ufficio stampa del Grande Fratello Vip 6. In più, la Volpe ha scritto: “E questo era solo l’inizio“. Arriverà la replica da parte della moglie di Paolo Bonolis? Staremo a vedere.