Malore per Sonia Lorenzini, finisce in ospedale: “Sono preoccupata, viso gonfissimo” cosa succede (FOTO)

In queste ore Sonia Lorenzini ha avuto un brutto malore. L’ex concorrente di Uomini e Donne ha pubblicato una foto da un letto di ospedale che ha fatto spaventare moltissimo i fan.

La ragazza si è mostrata parzialmente in viso e l’immagine è stata alquanto raccapricciante. Ad ogni modo, cerchiamo di capire che cosa le sia accaduto.

Sonia Lorenzini spaventa i fan

Sonia Lorenzini ha fatto preoccupare i fan in quanto ha annunciato di aver avuto un malore. La dama ha esordito dicendo di essersi svegliata questa notte con il viso gonfissimo. Dinanzi una simile visione, Sonia ha detto di essersi spaventata moltissimo. La protagonista non è voluta entrare nello specifico ma ci ha tenuto a precisare di aver passato dei momenti davvero bruttissimi. Il risveglio di questa mattina, poi, è stato addirittura peggiore, al punto che l’ex gieffina non ha visto altra via se non quella di andare in ospedale.

Alcune ore fa, dunque, ha pubblicato la fatidica foto in cui si è mostrata dal letto di una struttura ospedaliera con il braccio pieno di cerotti e aghi. In tale foto ha aggiunto una piccola didascalia in cui ha spiegato parte di quanto le è accaduto. La dama ha detto di non sapere ancora cosa ha avuto in particolare in quanto i medici stanno ancora effettuando delle indagini per venire a capo della vicenda. (Continua dopo la foto)

Che malore ha avuto la dama

A distanza di qualche ora dalla pubblicazione di questo post, poi, Sonia Lorenzini ha aggiornato i fan circa il malore. La ragazza si è scusata per aver fatto preoccupare la sua community, pertanto, ha esordito dicendo di sentirsi meglio. In seguito ha aggiunto di credere che non si sia trattato di nulla di grave, tuttavia, i dottori stanno continuando a fare delle indagini. Molto probabilmente potrebbe essersi trattato di una fortissima crisi allergica.

Adesso, dunque, bisogna capire da cosa sia stata causata, pertanto, Sonia ci ha tenuto ad informare tutti i suoi fan del fatto che sarà un po’ assente in questi giorni. Adesso, per fortuna, è stata dimessa dall’ospedale, pertanto, si trova a casa sua a riposarsi, considerando anche la brutta notte insonne trascorsa. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda e le sue condizioni di salute.