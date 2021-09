Tommaso Eletti fa dichiarazioni choc al GF Vip, dettagli intimi accaduti sotto le lenzuola (FOTO)

Tommaso Eletti al centro di nuove polemiche: il motivo

E’ passato poco più di un giorno dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 e già Tommaso Eletti ha parlato della sua recente avventura televisiva a Temptation Island e della sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Il 21enne romano parlando con alcuni suoi compagni d’avventura ha ammesso di essere stato troppo geloso e di aver rovinato la storia d’amore con la 39enne. Tra le tante cose dette però, il gieffino si è lasciato andare anche a delle confessioni abbastanza spinte e volgari che in pochissimo tempo hanno scatenato una serie di critiche sui vari social network.

Il gieffino romano svela dei dettagli intimi sulla sua storia con Valentina

In poche parole, Tommaso Eletti che già nella prima puntata ha fatto un apprezzamento molto forte nei confronti della ‘gatta nera’, durante la nottata di martedì ha confessato un dettaglio molto intimo di quello che faceva con la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Qualcosa che accadeva sotto le lenzuola durante i loro rapporti intimi. Ovviamente tali dichiarazioni ha fatto storcere il naso a parecchi utenti web che non hanno perso tempo a criticare il 21enne su Twitter e altri social. (Continua dopo il post)

#GFvip NON TOMMASO RATTO ELETTI CHE DICE ALLE 1.07 CHE A VALENTINA LE V3NIVA D3NTRO PERCHÉ VOLEVA I FIGLI 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/qxgjFtO7WX — Alice (@alicepelliciari) September 14, 2021

Le confessioni notturne di Tommaso Eletti

Parlando con alcuni suoi compagni d’avventura, il giovane Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip 6 ha svelato dei retroscena della sua relazione sentimentale con l’ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, con la quale si è lasciato a Temptation Island.

“Durante quei momenti… anche se capitava un figlio non faceva nulla. Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei. Per me è anche stata come una mamma. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva. Ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare a mare da sola. Lei era gelosa, ma non come me. Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti. Temptation Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati. Come mai ero geloso? Esempio, mi diceva che tornava alle 23 e poi rientrava alle 2 di notte. Lei mi spiegava che mi raccontava le balle sugli orari per non avere rotture, ma facendo così mi arrabbiavo ancora di più. Ammetto di essere stato troppo geloso, però anche lei ha sbagliato alcune cose. C’erano errori da tutte e due le parti comunque”, ha fatto sapere il 21enne.