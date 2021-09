Sophie Codegoni punta Alex Belli, la moglie sbotta: “Entro nella casa del GF Vip e me lo porto via”

Sophie Codegoni strizza l’occhio ad Alex Belli

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via da poco e già sono arrivate le prime dinamiche. Ad esempio, nella prima puntata il conduttore Alfonso Signorini ha fatto vedere un filmato in cui l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni ha ammesso di aver già adocchiato Alex Belli.

La 19enne lombarda nella clip in questione ha fatto i complimenti all’attore di Centovetrine, nonostante sia felicemente sposato con Delia Duran. “Chi potrebbe piacermi nella casa del Grande Fratello Vip? So che in casa c’è anche un uomo molto bello, Alex Belli. So che è sposato, però è lui che deve essere fedele”, ha detto l’ex di Matteo Ranieri.

Delia Duran replica duramente all’ex tronista

Poche ore la messa in onda di quel filmato al Grande Fratello Vip 6 è intervenuta la moglie di Alex Belli, ovvero la modella Delia Duran. Quest’ultima sul suo account Instagram ha condiviso una serie di Stories in cui si scaglia contro Sophie Codegoni che entrerà nella casa più spiata d’Italia nella serata di venerdì 17 settembre.

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa?? Al mio paese non funziona così. Mio marito è entrato nella casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata da amore. Come ti permetti Sophie Codegoni! Come si permettono le tre “principesse”. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella casa e me lo porto via! Cosi vi faccio vedere di che pasta sono fatte le Venezuelane!”, ha tuonato la ragazza.

Sophie Codegoni pronta per entrare nella casa del GF Vip 6

Venerdì sera Sophie Codegoni farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6. Stando alle premesse, l’ex volto del Trono classico ne farà vedere delle belle al numeroso pubblico del reality show di canale 5.

Ad esempio, nel video di presentazione ha detto: “Sono famosa perché ho fatto la tronista a Uomini e Donne. Da quel momento è partito il mio percorso di lavoro sui social. Tra 10 anni mi vedo realizzata. Sono una persona determinata, so quello che voglio e mi vedo con una bella famiglia. Sono un’amante dei bambini e mi piacerebbe averne presto uno. Adesso sono super single, ma aperta all’amore. Non sono una grande romantica, ma se arriverà un uomo che mi farà innamorare lo accoglierò molto volentieri”.