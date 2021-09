GF Vip, Tommaso Eletti svela retroscena su Temptation Island e la regia lo censura: cosa ha detto (VIDEO)

Tommaso Eletti è nella casa del GF Vip da meno di due giorni e già si è reso protagonista di una censura. La regia ha deciso di interrompere la conversazione nel momento in cui il giovane ha tirato in ballo Temptation Island.

Alcuni suoi compagni d’avventura lo hanno invitato a parlare di quanto accaduto nel reality show di Canale 5 incentrato sulle tenta<ioni e lui si è lasciato scappare qualcosa di troppo. Scopriamo cosa è successo.

Le dichiarazioni di Tommaso Eletti su Temptation Island

I concorrenti del GF Vip stanno cominciando a conoscersi meglio, pertanto, è normale che saltino fuori le esperienze passate di ciascuno di loro. Ad ogni modo, essendo in un programma televisivo molto seguito ed in onda 24 ore su 24 bisognerebbe stare molto attenti a ciò che si dice. In queste ore, infatti, la regia del reality show ha dato luogo alla prima censura effettiva a Tommaso Eletti. Il giovane stava chiacchierando in giardino con Ainett Stephens, Francesca Cipriani e Manila Nazzaro quando, improvvisamente, è stato tirato in ballo Temptation Island.

Le coinquiline gli hanno chiesto di parlare della sua esperienza e il giovane si è lasciato andare un po’ troppo. Nello specifico, Tommaso ha ammesso di aver reputato un vero errore prendere parte al programma. Il motivo risiede nel fatto che tra lei e Valentina le cose già non andassero bene, pertanto, la loro partecipazione alla trasmissione non aveva molto senso.

La censura del GF Vip

La regia ha provato ad interrompere il ragazzo che, tuttavia, non si è accorto di nulla. Pertanto, nel momento in cui Tommaso Eletti ha detto di essere stato stupido ad accettare di partecipare a Temptation Island, è scattata la censura. Gli autori hanno immediatamente abbassato l’audio ed hanno cambiato inquadratura mostrando cosa stessero facendo altri coinquilini della casa.

Le parole di Tommaso, dunque, hanno fatto sorgere dei grossi punti interrogativi negli utenti del web. Nello specifico, in molti si stanno chiedendo se la partecipazione dei due ragazzi al reality show non sia stata “pilotata”, così come lasciò intendere Pietro Delle Piane durante un’ospitata in un programma di Barbata D’Urso. Al momento lo staff di Maria De Filippi non è minimamente intervenuto sulla vicenda, quindi, non ci resta che attendere per vedere se lo farà in seguito.