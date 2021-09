GF Vip, Guenda lancia una bomba sul padre Amedeo Goria: “Lui è poligamo. Dentro alla casa…”

Guenda Goria parla del padre Amedeo Goria

Nelle ultime ore Guenda Goria, la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha rotto il silenzio sulla situazione sentimentale del padre. Dopo che quest’ultima lunedì scorso ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, l’x gieffina ha voluto fare un pronostico.

“Papà è un poligamo, abbiate rispetto”, ha dichiarato in diretta in collegamento con Trends&Celebrities su RTL102.5 News. “Papà è attratto dalle belle donne, dall’eleganza”, ha continuato la fidanzata di Mirko Gancitano. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato la neo coppia.

L’ex gieffina confessa che il padre è poligamo

Sempre a Trend&Celebrities su RTL102.5 News, Guenda Goria riferendosi al padre ha detto anche: “Magari sicuramente gli piacerà la Nazzaro”. Ma il fidanzato Mirko Gancitano, non ha nessun dubbio in tal senso: “Oppure gli piace Ainett Stephens”. In poche parole, Amedeo che probabilmente sarà uno degli inquilini più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip, già sta adocchiando alcune compagne d’avventura.

“E’ entrato come persona libera. Non ho sentito Vera che potrebbe arrivare in tv magari per un’improvvisata”, ha ribadito la figlia di Maria Teresa Ruta che di recente si è sottoposta ad un intervento chirurgico.

Le parole al miele di Mirko e Guenda per Alex Belli

Voltando pagina, Guenda Goria e il compagno intervenuti a Trend&Celebrities su RTL102.5 News hanno parlato di Alex Belli. L’ex gieffina e il fidanzato Mirko Gancitano sono degli ottimi amici con l’attore di Centovetrine. “E’ una persona forte, che ha molto senso dell’equilibrio. Vedrete che andrà fino in fondo”, ha detto il ragazzo.

Quindi, al momento la coppia fa tifo a due concorrenti del GF Vip 6, da una parte Amedeo Goria, dall’altra Alex Belli. Ora c’è da edere chi tra i due andrà fino in fondo per conquistare il titolo del vincitore del reality show di Canale 5 che l’anno scorso è stato portato a casa da Tommaso Zorzi.