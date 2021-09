Oroscopo 16 settembre 2021: Toro calmi, giornata piena di emozioni per Sagittario

Le previsioni dell’oroscopo del 16 settembre 2021 esortano i nati sotto il segno dei Pesci a non divenire schiavi dell’abitudine. I Toro, invece, devono mantenere la calma e gli Acquario devono prendere decisioni in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata potrebbe cominciare un po’ a rilento, pertanto, è opportuno non accumulare troppo lavoro arretrato. Se siete in attesa di una risposta dal punto di vista professionale, essa potrebbe arrivare nel giro di poco tempo.

Toro. Le stelle vi invitano a mantenere la calma Per quanto riguarda le faccende di cuore. Spesso vi fate prendere dall’impeto e agite d’istinto compromettendo inutilmente le situazioni. Sul lavoro ci vuole metodo e rigore per andare avanti.

Gemelli. Nella vita non è importante raggiungere necessariamente un obiettivo. La cosa che conta maggiormente, invece, è averci almeno provato. L’oroscopo del 16 settembre 2021, quindi, vi esorta a non arrendervi.

Cancro. Le emozioni sono sempre piuttosto altalenanti nell’ultimo periodo, tuttavia, a partire da oggi ci sarà un miglioramento. Situazioni che prima potevano sembrarvi estremamente compromesse, a partire da oggi vi sembreranno molto più chiare, quindi, adesso è il momento di prendere decisioni.

Leone. Le stelle sono dalla vostra parte. Tra oggi e domani potrebbero crearsi delle opportunità degne di nota che fareste bene a prendere in considerazione. In amore, invece, meglio non tirare troppo la corda.

Vergine. Sul lavoro ci sono dei progetti da rivedere. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, è importante essere chiari sin dal primo momento. Talvolta tendete a rimandare una discussione per paura di creare caos nella coppia. Così facendo, però, comprometterete ulteriormente la situazione.

Previsioni 16 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore non bisogna fuggire dinanzi gli ostacoli. Essi danno l’opportunità ai rapporti di palesarsi per quello che sono. Se un legame è davvero importante, infatti, non ci sarà distanza, problema o vicissitudine che tenga

Scorpione. L’oroscopo del 16 settembre 2021 esorta i nati sotto questo segno a recuperare il lavoro arretrato. Anche in campo sentimentale potrebbe cominciare una fase di revisione. I rapporti logori vanno cancellati, quelli per cui vale la pena andare avanti, invece, vanno coltivati.

Sagittario. Giornata intensa per quanto riguarda le emozioni. Nell’ultimo periodo vi sentite sulle montagne russe dei sentimenti e questo comincia a stancarvi. Molto presto, però, sarete molto più rilassati. Pertanto, non gettate tutto all’aria.

Capricorno. I rapporti di coppia sono spesso difficili e potrebbero nascondere delle insidie. Ad ogni modo, se siete schietti e sinceri sin dall’inizio non dovresti avere di questi problemi. Sul lavoro, invece, è bene darsi da fare e non dare di matto al primo intoppo.

Acquario. La vita è fatta di alti e bassi, di scelte, di opportunità da cogliere al volo e di riflessioni. In questo periodo potreste essere indecisi su di una decisione da prendere che riguarda la sfera sentimentale. Chiudete gli occhi e lasciate parlare solo il vostro cuore.

Pesci. Cercate di non affaticarmi troppo. Dal punto di vista professionale potrebbero nascere delle divergenze con i colleghi. Se volete uscire indenni da questa situazione, allora, vi converrà mantenere la calma. In amore, invece, non dovete commettere l’errore di piombare nella abitudine.