GF Vip, Alfonso Signorini asfalta Tommaso Eletti: “Non mi interessa di lui” poi svela problemi di famiglia di Soleil (VIDEO)

Ieri è stata pubblicata su Instagram la prima puntata di Casa Chi, con al timone Rosalinda Cannavò. In tale occasione è stato intervistato il direttore del magazine, nonché conduttore del GF Vip. Alfonso Signorini ha parlato dei concorrenti ed ha svelato dei retroscena inediti su alcuni di loro, come ad esempio Tommaso Eletti e Soleil Sorge.

Specie sul primo è stato piuttosto crudo, mentre sulla seconda ha confessato alcuni dettagli privati che riguardano un difficile momento familiare che sta vivendo. Scopriamo tutto quello che ha detto.

Alfonso Signorini scredita Tommaso Eletti

Alfonso Signorini ha dato le sue prime impressioni sui concorrenti del GF Vip e non ha risparmiato aspre considerazioni su Tommaso Eletti. Nello specifico, il conduttore ha detto di essere perfettamente consapevole che il ragazzo sia una persona da tenere assolutamente d’occhio nella casa. Considerando i suoi pregressi e la frase detta su Ainett, dunque, sarà assolutamente importante evitare che possa rendersi protagonista di comportamenti inadatti. In seguito, poi, ha giudicato la sua storia molto meno interessante di quella di altri.

A tal proposito, ha tirato in ballo Manuel Bortuzzo. Alfonso ha detto che, se potesse scegliere quale percorso approfondire, sceglierebbe sicuramente quello del nuotatore rispetto a quello dell’ex volto di Temptation Island. Purtroppo, però, sul web le dinamiche vanno in modo diverso e suscita molto più scalpore un soggetto come il 21enne, piuttosto che uno come Manuel.

I problemi familiari di Soleil Sorge

Dopo aver parlato in modo piuttosto negativo di Tommaso Eletti, Alfonso Signorini è passato a Soleil Sorge. Nel dettaglio, ha detto che lei è una ragazza che sa fare molto bene il suo “lavoro”, pertanto, sarà sicuramente in grado di far cadere qualche maschera. Tra di esse c’è certamente quella di Raffaella Fico. Ad ogni modo, dietro questa immagine di donna forte, spregiudicata e tagliente si cela una ragazza con un trascorso piuttosto difficile.

Signorini, infatti, ha svelato che la dama stia attraversando un periodo familiare non proprio semplice. Non è entrato nel dettaglio, ma ha lasciato intendere che la ragazza abbia dei problemi alquanto importanti in famiglia. Il conduttore, poi, non ha potuto fare a meno di rimproverare la Fico per aver mentito sulla sua vita sentimentale. A tal proposito, Gabriele Parpiglia ha deciso di svelare chi sia l’identità del fidanzato della donna. Si tratta di Piero Neri, un imprenditore anche piuttosto facoltoso.