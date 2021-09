Sabrina Ghio, collasso in pubblico: “Per poco non ci lasciavo le penne”

Sabrina Ghio è svenuta: il motivo

Nelle ultime ore Sabrina Ghio ha preso un grosso spavento. Nel dettaglio, l’ex ballerina di Amici ha avuto un mancamento durante un evento a Milano. La ragazza si stava godendo la serata quando ad un certo punto ha accusato un malore ed ha perso i sensi. È stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne a rivelarlo ai suoi follower su Instagram.

“Dopo due anni di stop agli eventi causa Covid pensavo di godermi un po’ di Milano, invece nulla, mi sono sentita male e ho passato metà del tempo dietro un camion sdraiata per terra a gambe alzate. Per poco non ci lasciavo le penne”, ha detto l’ex volto dei format mariani.

L’ex tronista ha perso i sensi per i farmaci che prende

Successivamente, sempre su Instagram Sabrina Ghio ha rivelato che il suo malessere è scaturito dalle cure che sta facendo in questo periodo. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi recentemente si è sottoposta ad un’operazione chirurgica per bloccare un processo tumorale. La ragazza inoltre, ha confessato che sta assumendo due farmaci abbastanza forti che hanno effetti sul suo corpo.

La 36enne ha confidato che mentre stava parlando con altri presenti all’evento ha iniziato a sentire delle strane vampate. Per questo motivo si è accomodata facendo finta di nulla ma la situazione è degenerata. Infatti, in un primo momento a iniziato a sudare tantissimo e poi ha cominciato a vedere nero. Infine è svenuta ed è stata soccorsa da un’equipe di medici.

La raccomandazione di Sabrina Ghio

Nei prossimi giorni Sabrina Ghio si sottoporrà ad un’altra visita medica per capire se l’intervento chirurgico ha dato gli esiti sperati. Attraverso il suo account Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto fare una raccomandazione ai suoi follower.

Ovvero fare molta prevenzione, visite e non essere pigri perché lei è riuscita a scoprire in tempo facendo dei checkup. Intanto, la ragazza ha ricevuto pure la proposta di matrimonio da parte del compagno Carlo, con il quale vive da da anni nella Capitale con la figlia Penelope, nata da una precedente relazione sentimentale.