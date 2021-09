GF Vip, salta l’ingresso delle opinioniste del popolo: Alfonso Signorini svela i motivi (VIDEO)

Dopo la messa in onda della prima puntata del GF Vip in molti si stanno domandando che fine abbiano fatto le opinioniste del popolo. Quest’anno, infatti, ci sarebbe dovuta essere una grande novità, ovvero, due persone che avrebbero commentato le dinamiche del reality show portando in tv il parere della gente comune.

Questa novità era stata annunciata direttamente da Alfonso Signorini, pertanto, in molti si stanno domandando cosa sia accaduto. Ebbene, il conduttore ha dato una spiegazione su quanto accaduto.

Che fine hanno fatto le opinioniste del popolo del GF Vip

Nel corso della prima puntata di Casa Chi, Alfonso Signorini ha parlato del motivo per il quale è saltato l’ingresso delle opinioniste del popolo al GF Vip. Durante la prima puntata del reality show di Canale 5, infatti, le uniche due persone che hanno commentato i concorrenti e le primissime dinamiche sono state Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nessuna traccia o menzione delle altre due persone che avrebbero dovuto accompagnare le opinioniste famose.

Il conduttore del programma, allora, ha spiegato cosa sia accaduto. Alfonso ha detto che l’ingresso delle due commentatrici popolari sia slittato. Le due protagoniste, infatti, entreranno in gioco dalla terza o, addirittura, dalla quarta puntata del reality show. Il motivo risiede in una precisa volontà del presentatore che, tuttavia, prima d’ora non era mai stata palesata.

Signorini su Sonia e Adriana

Nello specifico, Signorini vorrebbe che le opinioniste del popolo non commentassero i concorrenti del GF Vip, bensì le dinamiche che si vengono a creare nella casa. Così come accade tra amiche al tavolo di un bar o su di un divano, dunque, le due opinioniste popolane dovranno portare alla luce quello che è il pensiero del pubblico da casa. Le prime puntate sono puramente introduttive, pertanto, non ci sono chissà quante dinamiche da commentare.

In seguito, poi, il presentatore ha spiegato anche cosa pensa della prima performance di Sonia e Adriana. La prima è pungente, schietta e a tratti cinica. I suoi interventi sono spesso spregiudicati e affilati, senza badare troppo ai modi e alla forma. La Volpe, invece, rappresenta la parte un po’ più equilibrata e razionale, caratteristiche di cui si ha sempre un grande bisogno in programmi del genere. Per tale motivo, secondo il giornalista, le due donne insieme darebbero luogo all’intesa perfetta. Staremo a vedere.