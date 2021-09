Rissa a Uomini e Donne: il nuovo corteggiatore Filiberto insulta Tina Cipollari: “Vaff… cretina” (VIDEO)

Mercoledì 15 settembre è andato in onda il terzo appuntamento con Uomini e Donne ed è già scoppiata la prima rissa. I protagonisti dello scontro sono stati un nuovo corteggiatore di nome Filiberto e Tina Cipollari.

Il cavaliere è arrivato in trasmissione con l’intento di conoscere Isabella. L’opinionista, però, non ha potuto fare a meno di intromettersi, ma i suoi interventi hanno fatto infuriare il nuovo arrivato, pertanto, è scoppiata una discussione accesissima divenuta virale sul web.

La rissa tra Tina Cipollari e Filiberto

Quest’oggi a Uomini e Donne è scoppiata una rissa furiosa tra Filiberto e Tina Cipollari. Il cavaliere è giunto alla corte di Maria De Filippi per conoscere Isabella. Dopo essersi presentato, però, l’opinionista è intervenuta per esortarlo ad essere un po’ più celere nel racconto. Il protagonista non ha affatto apprezzato le parole della dama, al punto che si è scagliato prontamente contro di lei. Filiberto, infatti, ha cominciato ad alzare i toni e a comportarsi in modo piuttosto irruento contro la Cipollari.

La dama, chiaramente, non è rimasta in silenzio ed ha replicato a tono. A gettare benzina sul fuoco, poi, ci ha pensato Gianni Sperti, il quale ha applaudito il nuovo arrivato facendogli capire di fare bene a trattare così Tina. Ad un certo punto, però, la situazione è sfuggita di mano nel momento in cui Filiberto ha accusato Tina di avere una vita scialba. L’opinionista, allora, lo ha mandato a quel paese. (Continua dopo il video)

La reazione degli spettatori di Uomini e Donne

Il protagonista ha replicato allo stesso modo della sua interlocutrice ricambiando le parole “cortesi”. Successivamente, poi, ha dato della cretina alla vamp di Canale 5. A Uomini e Donne, dunque, si è sfiorata quasi la rissa, al punto che Isabella è intervenuta per mettere a tacere il tutto. La dama, infatti, ha ritenuto eccessivo il comportamento dell’aspirante corteggiatore, e lo ha mandato via.

Lui è sembrato piuttosto risentito della cosa e si è alzato via con fare piuttosto agitato. Nel frattempo, ha continuato a sbraitare contro Tina dicendole che fosse colpa sua. Sul web, intanto, la clip dello scontro è divenuta virale e molti utenti di Twitter stanno commentando l’accaduto. La maggior parte degli spettatori si è detta molto divertita da quanto accaduto, al punto da esortare la padrona di casa a tenere in studio Filiberto.