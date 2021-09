Uomini e Donne spoiler oggi: Gemma resta sola? Tanti dubbi su Andre Nicole

Oggi, giovedì 16 settembre, andrà in onda la quarta puntata di Uomini e Donne e gli spoiler rivelano che Gemma tornerà al centro dell’attenzione. La dama è stata tra i volti più discussi della settimana a causa dell’intervento al seno a cui ha deciso di sottoporsi.

Ad ogni modo, nel corso della puntata assisteremo anche alle prime esterne dei tronisti. I quattro protagonisti, infatti, avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza con i loro corteggiatori e corteggiatrici. Scopriamo cosa è successo.

Spoiler oggi: altre delusioni per Gemma?

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Gemma sarà nuovamente al centro dell’attenzione. La dama ha deciso di cominciare in modo estremamente determinato questa stagione del talk show pomeridiano. Il suo scopo primario, infatti, è quello di fare strage di cuori, fino a trovare finalmente l’amore. Con il seno rifatto, inoltre, la donna si aspetta di ottenere qualche risultato migliore rispetto agli anni passati. Ad ogni modo, pare che non ci siano ancora corteggiatori pronti a corteggiarla.

Questo farà sentire un po’ demoralizzata la dama bianca, la quale sogna il grande amore da, ormai, troppo tempo. A differenza sua, invece, Ida avrà un gran da fare. La dama sta approfondendo la conoscenza di un nuovo corteggiatore e alla lista si aggiungerà anche un’altra persona. Ad ogni modo, è troppo presto per poter pensare che sia nato già qualcosa con uno di loro. Armando, dal canto suo, nella precedente putata ha dichiarato di essere pronto a tutto pur di incontrare l’amore, anche perché desidera un altro figlio. Riuscirà nel suo intento?

Andrea Nicole in difficoltà a Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono classico, invece, gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che alcuni corteggiatori mostreranno le loro remore nei confronti di Andrea Nicole. Diversi ragazzi, infatti, diranno di non sentirsi abbastanza pronti per cimentarsi in una conoscenza con lei, dati i precedenti. La ragazza si mostrerà comprensiva, tuttavia, sarà evidente un po’ di delusione.

Joele, invece, sarà davvero molto impacciato. La redazione, infatti, si troverà nella posizione di non poter montare nessuna delle sue esterne. Contrariamente a quanto si potesse immaginare, invece, Matteo si troverà molto bene con una ragazza napoletana. In merito a Roberta, invece, la ragazza resterà colpita da un ragazzo romano, che di professione fa lo chef e il pugile.