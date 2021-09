Stefano De Martino ha una nuova fidanzata

L’addio a Belen Rodriguez

Un paio di estati fa Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono dati una seconda possibilità rimettendosi insieme. Tuttavia quella reunion non ha giovato nessuno dei due dato che dopo alcuni mesi si sono lasciati definitivamente.

Lei si è rifatta una vita con Antonino Spinalbese e addirittura è diventata madre di una seconda figlia, mentre lex ballerino è rimasto a lungo single. Il conduttore di Stasera Tutto è Possibile all’inizio di quest’estate è stato fotografato insieme a Paola Di Benedetto e numerosi magazine hanno parlato di un flirt tra i due.

Il conduttore napoletano avrebbe una nuova fidanzata

Se anche questa frequentazione con Paola Di Benedetto c’è stata, ora è già giunta al termine. Stefano De Martino infatti sembra che adesso sia impegnato sentimentalmente, sembra infatti che stia insieme ad una ragazza partenopea.

“Stefano in love. In questi ultimi tempi De Martino custodisce gelosamente una nuova frequentazione con una ragazza napoletana. Non si tratta di un flirt “famoso”, ma sarebbe proprio lei l’autrice degli scatti fotografici dell’ex marito di Belen Rodriguez che sono apparsi su Instagram. E per giunta, lo scorso weekend, la coppia è stata vista a cena insieme in un noto ristorante campano”, riporta Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini.

La donna ideale di Stefano De Martino

Nel programma Ciao Maschio, Stefano De Martino ha parlato della sua donna ideale. L’ex ballerino napoletano ha detto che non ha proprio un tipo in mente, però deve essere sicuramente tradizionale. Le cose che legano una coppia è la condivisione degli ideali.

“La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale. Uomini e donne hanno un modo di comunicare diverso. L’errore più comune delle donne è pensare di parlare con un uomo come se davanti a lei ci fosse un’altra donna. Noi abbiamo modi di comunicare più basici, siamo semplici… O è bianco o è nero, non abbiamo sfumature”, ha concluso il conduttore Rai.