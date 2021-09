Mara Venier annuncia il suo addio alla tv: “Basta, non mi vedrete più in televisione”

Mara Venier fa un annuncio importante

Qualche anno fa Mara Venier è stata fatta fuori dalla Rai e Mediaset non ci ha pensato due volte ad accoglierla in azienda. Infatti, prima le ha offerto il posto di opinionista de L’Isola dei Famosi e successivamente, per ben quattro stagioni come giudice popolare a Tu Si Que Vales.

Tuttavia, dopo questa bella esperienza la professionista veneta non pensava di tornare al timone di Domenica In ottenendo degli ascolti strepitosi e sbaragliando la concorrenza. La donna è sempre una garanzia, tuttavia negli ultimi tempi sta pensando di lasciare la il piccolo schermo dopo questa stagione tv.

La conduttrice dice addio alla televisione

Intervistata dal magazine Oggi, presente in tutte le edicole italiane, la presentatrice veneziana ha confessato che dopo questa edizione di Domenica In che partirà tra qualche giorno abbandonerà definitivamente il piccolo schermo.

“Basta, non mi vedrete più in tv! Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me. Sono spaventata. Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia. Avrò spesso come ospite Don Mazzi che adoro, e dall’alto dei suoi 91 anni ci farà riflettere con la sua visione ampia, solida e di buon senso”, ha fatto sapere la moglie di Nicola Carraro.

Mara Venier e il dramma vissuto da maggio fino a qualche settimana fa

Intervistata dal periodico diretto da Umberto Brindani, Mara Venier ha fatto sapere di essere spaventata e di avere ancora qualche problema a parlare. Tutto è partito lo scorso maggio quando un dentista le ha fatto un intervento sbagliato, causandole grossi danni alla bocca. “Lunedì 31 maggio sono andata dal dentista. Doveva essere una cosa veloce, invece è stato un intervento di 8 ore. Ero a pezzi. I giorni successivi stavo male ma soprattutto non passava quell’effetto di anestesia. Avevo sempre la faccia bloccata. Ho chiamato il dentista più volte, ma mi rassicurava dicendomi che era tutto normale. Così mi ha aiutata un chirurgo”, ha fatto sapere la professionista veneta.

Quest’ultima ha raccontato anche che è stata sottoposta ad un lungo intervento durante il quale le hanno tolto quell’impianto messo dal dentista. Era quello che aveva lesionato il nervo. Il problema è che avrebbe dovuto essere rimosso immediatamente, invece purtroppo sono passati cinque giorni. Sto malissimo, un incubo. La vita cambiata in un attimo. Sono tornata a casa, ma distrutta.

“Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità. Fortunatamente non provo dolore fisico, nonostante il nervo lesionato. Sto sveglia tutte le notti, non riesco a dormire. Mangio solo gelati. Stamattina alle 4 mettevo a posto gli armadi per non impazzire”, ha concluso zia Mara.