Amedeo Goria ha allungato le mani ad Ainett Stephens di notte? La polemica: “È molestia!” (VIDEO)

Amedeo Goria ci prova con Ainett Stephens?

Sono trascorsi poco più di due giorni dall’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip e già Amedeo Goria è finito al centro di una polemica. Parlando con Francesca Cipriani, pare che Ainett Stephens abbia confessato che nella notte il giornalista sportivo avrebbe allungato le mani verso di lei. La famosa Gatta Nera del Mercante in Fiera e l’ex marito di Maria Teresa Ruta condividono lo stesso letto matrimoniale e l’ex Pupa quello dirimpetto.

Presunte toccatine notturne

Durante il daytime andato in onda su Canale 5, Amedeo Goria avrebbe ammesso di aver fatto qualche grattino sulla mano ad Ainett Stephens. Per tale ragione l’ex naufraga Francesca Cipriani, presente sul posto, avrebbe immediatamente domandato alla Gatta Nera se ci fosse stato qualcosa di più oltre ad un semplice grattino.

“Ma la notte allunga le mani? Allunga le mani? Ti allunga le mani?“, ha chiesto più volte la soubrette abruzzese. Tuttavia, quest’ultima non ha ottenuto una risposta chiara, ma glielo ha fatto intendere. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Il popolo del web chiede la squalifica per Amedeo Goria

Come riportano numerosi siti internet, in tanti dopo aver visionato il filmato in questione hanno chiesto dei provvedimenti immediati ai danni di Amedeo Goria. “Tanti follower chiedono provvedimenti: «Squalifica immediata, Ainett è una donna e va rispettata». E ancora: «C’è anche una frame in cui le toccherebbe il lato b, fuori subito». Ma c’è anche chi lo difende: «Bisogna vedere se è successo davvero qualcosa, è la parola di lei contro quella di lui. In più lei avrebbe potuto alzarsi e andarsene». Il Grande Fratello prenderà provvedimenti? Staremo a vedere”.

Pure l’ex naufraga Soleil Sorge, parlando con Manila Nazzaro e Raffaella Fico, ha fato sapere di essersi più volte trattenuta per aver sentito commenti sessisti nei confronti delle sue compagne d’avventura, Gatta Nera compresa. Tuttavia la ragazza non ha voluto fare nomi.