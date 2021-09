GF Vip, Tommaso Eletti su Soleil Sorge: “Mi piace, mi ha colpito” (FOTO)

Gianmaria Antinolfi e la storia con Soleil Sorge

Come lui stesso ha ammesso nel video di presentazione, Gianmaria Antinolfi non ha avuto un flirt solo con Belen Rodriguez e Dayane Mello, ma anche con Soleil Sorge con la quale sta condividendo lo stesso tetto, quello della casa di Cinecittà. nelle ultime ore l’imprenditore partenopeo ha rivelato a Raffaella Fico e Carmen Russo di aver provato dei sentimenti per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Non è che eravamo fidanzati, però c’è stato qualcosa tra noi. Abbiamo iniziato a frequentarci. Poi io ho iniziato a sentire delle cose per lei. Dopo 3 o 4 mesi ho provato qualcosa. Da sc***micii ha iniziato a diventare una cosa più importante. Io mi sono aperto con lei e lei con me. Nella sostanza era una relazione ma nella forma lei non voleva una relazione. Anche se stavamo insieme lei diceva ‘No, non siamo fidanzati, io non sono pronta ad un fidanzamento nella mia vita’. Sono stato innamorato di lei, ma adesso ho un’altra relazione da poco”, ha fatto sapere il ragazzo.

Tommaso Eletti confessa a Gianmaria: “Mi piace Soleil”

Nella nottata di mercoledì Tommaso Eletti e Gianmaria Antinolfi sono rimasti da soli in camera da letto ed hanno parlato di ragazze. il 21enne romano ha confessato di essere interessato a Soleil Sorge.

“Chi mi piace tra le ragazze qui? Oddio io fuori ho una situazione. Ho una ragazza che vorrei conoscere meglio quando esco, poi non si sa mai. Sophie Codegoni? No lei non mi piace sono serio. Comunque a me non attirano soltanto le ragazze grandi, ma anche quelle giovani. L’unica che mi ha colpito tra tutte qua dentro è Soleil, non solo di bellezza“, ha detto l’ex volto di Temptation Island. (Continua dopo il post)

Antinolfi:”A che pensi? Dimmi, dimmi”

Tommaso:”No, l’unica che mi ha colpito non solo per la bellezza, ma anche per il carattere è Soleil” *Antinolfi che vuole crearsi la love story con Soleil* 👀👀#GFVIP pic.twitter.com/jOUqhzidIw — Badliar (@Badliar20668270) September 14, 2021

Tommaso Eletti parla dell’intimità avuta con la sua ex Valentina

La notte prima Tommaso Eletti ha raccontato a dei suoi compagni d’avventura del Grande Fratello Vip 6 anche dei dettagli intimi circa la storia d’amore vissuta con la fidanzata Valentina, molto più grande di lui.

“Durante quei momenti… anche se capitava un figlio non faceva nulla. Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei. Per me è anche stata come una mamma. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva”, ha rivelato il 21enne romano. Ovviamente sui social si è scatenata la polemica.