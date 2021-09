Silvia Toffanin: “Mi hanno proposto Sanremo ed una prima serata ma ho detto no, non penso di essere adatta”

Silvia Toffanin si confessa a Il Fatto Quotidiano

In attesa di tornare sul piccolo schermo, recentemente Silvia Toffanin ha rilasciato una lunga intervista a Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano. In quell’occasione la professionista vicentina ha parlato di vari temi e dopo aver detto che se non avesse incontrato il suo compagno Pier Silvio Berlusconi con molta probabilità ora non farebbe televisione. Inoltre, l’ex Letterina di Passaparola ha anche rivelato di aver detto molti no a livello professionale preferendo rimanere la padrona di casa di Verissimo.

L’ex Letterina vuole condurre solo Verissimo

Parlando con Giuseppe Candela per Il Fratto Quotidiano, Silvia Toffanin ha fatto delle confessioni inedite sul suo lavoro sul piccolo schermo. “Io non ho l’ambizione di fare prime time o varietà, mi piace fare il mio programma. Posso metterci del mio, è nelle mie corde. Sarebbero anche impegni importanti, i miei figli sono piccoli e amo seguirli tanto, non mi piace stare lontano da loro troppo tempo. Preferisco fare una cosa che mi piace e concentrarmi su quello.

Ringrazio per l’opportunità e le proposte ma quest’anno facciamo già un passo avanti con la domenica. Verissimo in prima serata? Mai dire mai, potrebbe essere ma già lo vivo come fosse un prime time. Non vivo la distinzione, per me è una fascia importante e mi impegno tanto. Non ho queste ambizioni, non penso di essere adatta ad altro”, ha dichiarato la Toffanin.

Silvia Toffanin: “Ho detto no al Festival di Sanremo”

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Silvia Toffanin ha svelato che tra i tanti no ne è arrivato uno anche ad Amadeus. Infatti, il professionista Rai la voleva come co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo.

“Se mi era stata offerta la co-conduzione? È vero, mi ha fatto piacere ma in quella occasione ho preferito dire di no. So che tutti sognano Sanremo ma io non lo vivo come un mio obiettivo. Non ho l’ambizione di essere in video a tutti i costi, mi piace fare le cose dove posso portare un valore aggiunto, esserci per esserci non fa per me”, ha dichiarato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Infine la Toffanin ha detto: “Cambiare rete? Mediaset è casa, sono nata e cresciuta qui. È il posto migliore per me”.