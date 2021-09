GF Vip, Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono d’accordo? Cosa sarebbe accaduto a casa di Fabrizio Corona

Venerdì 17 settembre, al GF Vip entrerà Sophie Codegoni e la ragazza sembra avere una certa ostilità con Soleil Sorge. Questa, almeno, è la versione dei fatti trapelata fino a questo momento sui social.

La verità, però, potrebbe essere un’altra. L’influencer Alessandro Rosica, infatti, ha dichiarato di essere a conoscenza di una situazione completamente differente in cui c’entrerebbe anche Fabrizio Corona. Vediamo cosa è emerso.

Le ambigue dichiarazioni di Soleil Sorge

Sul web, in queste ore, si sta molto parlando di due concorrenti del GF Vip, ovvero, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due ragazze hanno preannunciato scintille nella casa in quanto, avendo due caratteri piuttosto forti, gli scontri potrebbero essere inevitabili. L’ex tronista di Uomini e Donne ci è andata giù in modo molto più pesante rispetto all’ex di Luca Onestini. Quest’ultima, infatti, ha detto di averla conosciuta e di reputarla una ragazza carinissima.

Ad ogni modo, la Sorge ha sganciato una piccola bomba nel corso di una chiacchierata con i suoi coinquilini. La dama ha alluso al fatto che la sua presunta rivale sarebbe pilotata dall’esterno da qualcuno. Tale persona le avrebbe inculcato il pensiero secondo cui per avere successo bisogni creare delle dinamiche. In molti ritengono che la persona in questione possa essere Fabrizio Corona.

Il complotto con Fabrizio Corona e Sophie Codegoni

Ad ogni modo, quella che Soleil Sorge ha raccontato al GF Vip potrebbe essere una mezza verità in quanto lei e Sophie Codegoni sono state accusate di complotto. Rosica, infatti, ha dichiarato che i tre protagonisti di questa intricata vicenda si sarebbero visti a casa di Corona più e più volte. In tale occasione potrebbero aver studiato a tavolino le mosse da fare per riuscire a creare sgomento in casa, in modo da restarci il più a lungo possibile.

L’influencer è stato perentorio, specie contro Soleil, la quale avrebbe prima fatto comunella con Fabrizio e Sophie, per poi sparlare di loro una volta dentro la casa. Ad ogni modo, questo non è l’unico gossip che riguarda la Codegoni. La ragazza, infatti, ha fatto anche degli apprezzamenti su Alex Belli generando le ire della moglie. L’ingresso in casa della ragazza è previsto per questo venerdì e, considerando tutto quello che sta trapelando in queste ore, pare che le premesse siano davvero entusiasmanti.