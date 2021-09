Amici 21, ecco i nomi dei nuovi alunni: c’è anche il figlio di Gigi D’Alessio

Grandi novità per la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi

Mercoledì 15 settembre presso gli studi Elios di Roma è stato registrato il primo appuntamento della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Una puntata che andrà in onda eccezionalmente domenica pomeriggio e si andrà a scontrare con Domenica In di Mara Venier.

Stando alle prime anticipazioni, durate la trasmissione sono stati annunciati i professori, ovvero i medesimi dello scorso anno con Raimondo Todaro come professore di danza. In più, c’è stato il ritorno come ospiti di Aka7even, Deddy ed Alessandro Cavallo. Fra gli ospiti troveremo: Tommaso Paradiso, Raoul Bova, Roberto Baggio, Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Linus, Martin Castrogiovanni e Nino Frassica.

Amici 21, fra i nuovi allievi anche il figlio di Gigi D’Alessio

Fra i nuovi allievi della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi c’è da segnalare la presenza di Luca D’Alessio, figlio del cantautore napoletano Gigi che tra poco diventerà padre per la quinta volta. Ci sono anche Albe, Flaza, Alex, Inder, Mirko e Nicol.

Pure questo anno, esattamente come a passata stagione, causa pandemia tutti gli allievi del talent show di Canale 5 saranno nella stessa casetta dove vivranno fin da subito. A fornire tutte questi spoiler sui social ci ha pensato la pagina Amici News su Twitter che ringraziamo.

Gli allievi che hanno conquistato il banco di ballo e canto

Gli spoiler della prima puntata stagionale di Amici 21 dicono che i primi allievi ad aver conquistato il banco sono: un cantante di nome Alex, diventato allievo di Rudi Zerbi. Subito dopo una ballerina, Carola, allieva di Alessandra Celentano.

Poi Serena per il ballo, allieva di Raimondo Todaro, Inder e Cristian cantanti per Anna Pettinelli. A sorpresa c’è anche un ragazzo dal cognome molto noto: lui è Luca, figlio di Gigi D’Alessio che si presenta col nome d’arte di LDA ed è allievo di Lorella Cuccarini.