Bufera su Amedeo Goria,: “Fa a tutte la stessa proposta in cambio di…” la compagna Vera Miales sbotta (FOTO)

In queste ore è scoppiata una bufera contro Amedeo Goria. L’influencer Alessandro Rosica ha fatto delle affermazioni molto pesanti su di lui. In particolare, adescherebbe le donne offrendo loro dei lavori in cambio.

La compagna del concorrente del GF Vip, però, non è rimasta in silenzio dinanzi tutto questo polverone, pertanto, ha deciso di intervenire sui social. Vera Miales, infatti, ha difeso a spada tratta il suo uomo ed ha fatto delle confessioni inedite.

Le confessioni di Vera Miales su Amedeo Goria

Amedeo Goria è entrato nella casa del GF Vip da pochi giorni ed è già scoppiata una bufera. In particolare, sul web si sta molto parlando di lui a causa delle sue presunte relazioni con più donne. La sua fidanzata, Vera Miales, però, è intervenuta su Instagram per difendere il suo uomo e per chiarire la sua versione dei fatti. La donna ha detto di essere stanca di tutte queste cattiverie e malelingue. Lei è l’unica dama per Amedeo e non c’è nessun’altra.

La protagonista, poi, ha aggiunto anche altri dettagli sulla vicenda. Nello specifico, ha detto che, in realtà, non è il suo compagno a cercare le altre donne, ma sono loro che farebbero di tutto pur di stare con lui. Vera, infatti, ha dichiarato che diverse volte si è trovata a dover rispondere lei stessa a dei messaggi provocatori e seducenti scritti da alcune corteggiatrici di Amedeo. La Miales, dunque, ha ribadito di essere profondamente innamorata del suo uomo e, per rendere ancora più credibili le sue parole, ha aggiunto anche dei video in cui è ripresa la coppia felice e innamorata. (Continua dopo le foto)

Bufera contro il concorrente del GF Vip

Ad ogni modo, subito dopo la divulgazione di questi contenuti, ci ha pensato Rosica a sollevare la bufera contro Amedeo Goria. L’influencer, infatti, ha pubblicato dei video in cui ha detto che nessuna donna si sognerebbe mai di corteggiare l’ex di Maria Teresa Ruta. Molte ragazze si avvicinano a lui solo per scopi puramente legati al business.

Il giovane ha detto di aver letto molti messaggi in cui il giornalista offre lavori e progetti alle sue “prede” in cambio di prestazioni intime. Lo stesso sarebbe accaduto proprio con l’attuale compagna Vera. Amedeo verrà messo al corrente di quanto sta accadendo fuori dalla casa? Non ci resta che attendere per scoprirlo.