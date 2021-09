Il Paradiso delle signore trama 20 settembre: rissa tra Roberto e Massimo, arriva la figlia di Achille

La prima settimana di messa in onda del Paradiso delle signore è, ormai, andata e i telespettatori sono rimasti con il fiato sospeso, nella putata del 20 settembre, infatti, ci saranno tanti colpi di scena. Il primo riguarderà, sicuramente, l’arrivo a Milano di Flora Gentile Ravasi, la figlia del defunto Achille.

In secondo luogo, poi, assisteremo ad una rissa tra Roberto e Massimo, l’ex di Anna. I due non riusciranno a trattenersi e daranno luogo ad uno scontro piuttosto violento. Umberto e Adelaide, invece, appariranno sollevati.

Scoppia una rissa al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 20 settembre del Paradiso delle signore vedremo che verrà mostrata, finalmente, l’ultima collezione di Gabriella come stilista. I suoi capi, infatti, saranno in vetrina e lei non potrà fare a meno di mostrare un po’ di amarezza. La fanciulla, infatti, ha portato a termine anche il suo ultimo incarico, pertanto, non avrà più motivo di rimanere a Milano. A tal proposito, si preparerà a partire e per raggiungere suo marito a Parigi. Nel frattempo, al Paradiso sarà necessario trovare una sostituta che occupi il suo posto.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Ludovica riceverà una sgradevole notizia che riguarda la vendita della villa di famiglia. La tenuta Brancia, infatti, non si rivelerà un immobile molto semplice da vendere, pertanto, bisognerà trovare una soluzione. Tra Roberto e Massimo, invece, scoppierà una lite molto accesa e i due ragazzi finiranno alle mani. Landi, però, deciderà di non fare menzione a nessuno di quanto accaduto.

Trama 20 settembre: un arrivo inatteso

Il ragazzo, infatti, preferirà tenere per sé questo increscioso avvenimento per non generare sgomento. Agnese e Umberto, invece, sembreranno essere sollevati dall’arrivo di una notizia. Nel corso della puntata del 20 settembre del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che la polizia stabilirà che il decesso di Achille Ravasi sia avvenuto a seguito di un incidente. Il commendatore e la contessa, dunque, cominceranno a sentirsi molto più tranquilli.

Ad ogni modo, la loro serenità verrà turbata da un arrivo inatteso. A Milano, infatti, farà capolino Flora Gentile Ravasi, figlia di Achille. Per quale ragione la donna ha deciso di arrivare in città proprio a seguito del ritrovamento del corpo di suo padre? Giuseppe, invece, chiederà a Girolamo di dargli una mano in quanto ha intenzione di far recapitare una lettera in Germania a suo figlio.