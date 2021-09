Daniele Interrante accusato di essere stato con una minorenne, partono denunce: “Ci vediamo in tribunale” (VIDEO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante è stato accusato di aver intrattenuto una relazione con una ragazza minorenne, Il giovane è fidanzato con una certa Margherita, che attualmente ha 22 anni, ma c’è chi sostiene che la loro relazione sia cominciata quando la fanciulla non avesse ancora compiuto la maggiore età.

Simili affermazioni hanno fatto perdere le staffe a Daniele, il quale ha deciso di replicare su Instagram. Non avendo social, però, il giovane ha deciso di usare l’account della ex moglie Guendalina Canessa. Scopriamo cosa è accaduto.

Daniele è stato con una minorenne? Le accuse e la replica

L’influencer Alessandro Rosica ha accusato Daniele Interrante di essere stato con una ragazza minorenne. Il protagonista ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne avesse cominciato ad uscire con Margherita molto prima di quanto ufficialmente dichiarato. La storia sarebbe rimasta segreta in quanto la ragazza non fosse ancora maggiorenne. Rosica ha insinuato anche che il suocero di Daniele fosse più giovane di lui. Una volta apprese queste accuse, Daniele ha deciso di rispondere.

Attraverso l’account dell’ex Guendalina Canessa, infatti, il giovane ha detto che avrebbe tanto voluto rimanere in silenzio. Tuttavia, ha sentito il bisogno di fare chiarezza in quanto c’è di mezzo anche sua figlia. Daniele ha smentito categoricamente tutte le accuse ed ha detto di aver già provveduto a difendersi nelle sedi opportune. Interrante, infatti, ha fatto sapere al suo accusatore di averlo denunciato per diffamazione. (Continua dopo il video)

Altre insinuazioni contro Interrante: si va in tribunale

L’ex tronista, poi, ha accusato il suo interlocutore virtuale di avere anche mancato di rispetto alla sua fidanzata attraverso un piccato botta e risposta sui social. Rosica, però, ha deciso di replicare ulteriormente a queste dichiarazioni e ci è andato giù in modo molto più pesante. Inizialmente si è scusato per l’errore commesso nel momento in cui ha dichiarato che Daniele fosse più piccolo d’età del suocero, ma per il resto non ha ritrattato nulla.

In particolare, ha insinuato che Daniele Interrante, oltre che aver intrattenuto relazioni con una minorenne, avrebbe anche partecipato a degli eventi poco raccomandabili in Costa Smeralda. Nello specifico, avrebbe instaurato relazioni anche con uomini di successo pur di raggiungere obiettivi personali e professionali. Insomma, sono state tirate in ballo faccende piuttosto serie, le quali saranno sicuramente dibattute nelle sedi opportune come ci ha già tenuto a precisare Interrante.