Uomini e Donne, cosa vedremo venerdì: bloccata la messa in onda di alcune esterne

Venerdì 17 settembre sarà trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne, l’ultima di questa prima settimana di messe in onda. In tale occasione assisteremo alle esterne di tutti gli altri tronisti, eccetto quelle di Andrea Nicole, che sono andata in onda ieri.

Durante la proiezione, però, la conduttrice informerà i presenti circa un problema avvenuto in fase di montaggio. Per quanto riguarda il trono over, invece, per Armando potrebbero esserci novità.

Spoiler venerdì: le esterne di Roberta e Matteo

Le anticipazioni della puntata di venerdì di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare degli esponenti del trono classico. Dopo aver mandato in onda i primi confronti tra Andrea Nicole e i suoi corteggiatori, verrà dato spazio anche agli altri. In particolar modo, sarà trasmessa l’esterna tra Matteo ed una ragazza napoletana. I due sembreranno particolarmente in sintonia ed entrambi dichiareranno di essersi trovati molto bene.

Anche Roberta non potrà fare a meno di ammettere di essere stata molto bene con un ragazzo in particolare. Lui proviene da Roma ed è sia uno chef che un pugile. Nel corso dell’esterna chiacchiereranno molto e tireranno fuori alcuni dettagli della loro vita. L’unica voce fuori dal coro, invece, sarà determinata da Joele. Il tronista, che all’apparenza sembrava spavaldo e impavido, si rivelerà essere il più timido di tutti.

Joele in difficoltà a Uomini e Donne, novità per Armando?

Nel corso delle sue prime esterne con le corteggiatrici, infatti, ha assunto un atteggiamento così chiuso e riservato al punto da spingere la redazione a prendere una decisione. Gli autori, infatti, dichiareranno di non essere riusciti ad effettuare il montaggio delle sue esterne proprio a causa del suo essere così timido ed impacciato.

Successivamente, poi, nella puntata di venerdì di Uomini e Donne assisteremo anche ad altre dinamiche che riguarderanno il trono over. Dopo aver preso visione degli scontri avvenuti tra Gemma ed Isabella, e dopo aver parlato delle prime conoscenze di Ida, si passerà agli altri esponenti.

Particolare interesse, quest’anno, sta destando la presenza di Armando Incarnato. Il cavaliere ha precedentemente dichiarato di avere tutte le buone intenzioni per trovare la donna della sua vita. Il napoletano sta cercando una persona con la quale costruire basi solide per il suo futuro, fino addirittura a fare un figlio. Particolarmente interessanti, poi, si riveleranno anche i percorsi di alcuni signori e signore arrivati in studio in questa edizione.