Goria allunga le mani su Ainett, la fidanzata se la prende con lei: “Vacci piano panterona”

Amedeo Goria continua a toccare Ainett Stephens

In questi primi giorni di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 Amedeo Goria si è legato parecchio ad Ainett Stephens. La Gatta Nera, però, diverse volte si è vista allontanarsi da lui perché per i suoi gusti ci sarebbero troppo attenzioni fisiche. Infatti, il giornalista sportivo le fa delle coccole, piedini nel letto, massaggi e grattini.

La vicenda è stata ripresa addirittura da Il Fatto Quotidiano che ha svelato altri particolari: “Ieri alcuni dei concorrenti si sono ritrovati in disparte a parlare proprio di questo presunto flirt che, tuttavia, sembra essere unidirezionale. Francesca Cipriani ha subito fatto girare un pettegolezzo: “Ma lo sapete che ieri Amedeo si stava riscaldando i piedi con il phon..? Per far piedino nel letto ad Ainett. Vi giuro, si stava bruciando il piede“, ha raccontato. Poco dopo è intervenuto lo stesso Goria, che ha spiegato: “Io sono molto educato. Comunque mezza Italia tifa per questa cosa”.

Il botta e risposta tra i due gieffini

Successivamente Ainnet Stephens si è anche lamentata di questa situazione sfogandosi sia con Francesca Cipriani che con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Proprio quest’ultima, alla vista di Amedeo Goria intento a fare delle coccole ad Ainett Stephens, ha sbottato: “Ma la smetti con quella mano? Dai, Amedeo..“.

A quel punto il giornalista sportivo si è giustificato in questo modo con gli altri compagni d’avventura del Grande Fratello Vip 6: “Ad Ainett ho messo una mano sul pancino, ma lei si è girata”. La Gatta Nera ha immediatamente replicato in questo modo: “Perché io dormo a pancia in giù!”. (Continua dopo il video)

Vera Miales contro Ainett Stephens

Ad entrare come un ciclone in questa vicenda è stata anche la modella Vera Miales, fidanzata 20enne di Amedeo Goria. Infatti quest’ultima non ha perso tempo ad attaccare Ainett Stephens: “Panterona di Marbella ti stimo per la tua eleganza e la tua gioiosità e so che stai giocando, però vacci piano. Meno furbizia e giù le mani dall’amore mio“.

Per poi concludere così: “Io sono la sola! L’unica! È così difficile crederlo? Quante malelingue, quanta cattiveria! Amedeo ha solo paura! Ma sta imparando ad affrontarla e la supererà. Insieme a me“. Ecco le Stories su IG: