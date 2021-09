Adriana Volpe rivela la verità sul suo rapporto con Sonia Bruganelli: “Siamo diverse, c’è del friccicore”

Qual’è il vero rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?

Senza ombra di dubbio, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono due donne abbastanza diverse e di questo se ne è accorto anche il pubblico di Canale 5. Infatti, sin da subito alla sesta edizione Grande Fratello Vip ci sono state delle scintille per non parlare prima dell’esordio del format.

Pare addirittura che ci sia stata della tensione durante la realizzazione di uno shooting fotografico per il magazine Tv Sorrisi e Canzoni. La padrona di casa di Ogni Mattina intervenuta recentemente a Casa Chi ha cercato di minimizzare tutto. L’ex gieffina ha ammesso di essere distante dalla moglie di Paolo Bonolis, ma ha anche speso delle parole al miele per lei.

Parla la conduttrice di Ogni Mattina

Intervistata a Casa Chi da Rosalinda Cannavò, Adriana Volpe è stata ‘interrogata’ sul suo rapporto con Sonia Bruganelli. A quel punto l’ex gieffina ha fatto sapere che ciò che conta per lei è avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi. Le due donne si sono supportate prima di andare in diretta, si sono date dei consigli e alla fine hanno anche brindato.

“Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo personalità e reazioni diverse in puntata! Ovviamente commenteremo tutto in maniera diversa, altrimenti saremmo copie. Siamo due donne alfa, molto toste ed è bellissimo che ci sia un confronto diretto! Direi che questo friccicore è bello, no? Io auspico che si possa anche accentuare tutto questo. Sono certissima che avremo due prospettive diverse, ma penso sia positivo e interessante”, ha detto la conduttrice.

Adriana Volpe ha già conquistato Sonia Bruganelli?

Sempre nella medesima intervista per Casa Chi, la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato se in questa lunga avventura televisiva tenterà a conquistare Sonia Bruganelli. La conduttrice ha detto che spera di averlo già fatto.

“Voi avete visto la prima puntate, ma vedremo cosa succederà. Noi siamo lì per commentare e navighiamo a vista. Abbiamo due modi di proporci molto diversi, per fortuna. Siamo due caratteri distanti, questo è vero. Poi magari su alcune cose siamo simili Sonia è molto battagliera e non ha filtri. Devo dire che è arrivata con il libricino, molto precisa”, ha concluso la Volpe.