U&D, corteggiatore si allontana da Andrea Nicole: “Va contro la mia natura corteggiare una transgender” (VIDEO)

Andrea Nicole chiede un parere ai suoi corteggiatori

Come tutti ben sanno, Andrea Nicole è prima tronista transgender della storia di Uomini e Donne. Nelle prime puntate del Trono classico, come accade ogni anno, la ragazza ha avuto modo di avere il primo approccio con i corteggiatori selezionati dalla produzione e chiamati a scendere per un incontro al buio. Nessuno di loro, infatti, sapeva che sul trono avrebbero trovato lei e Roberta. Quando la diretta interessata ha chiesto agli spasimanti se avessero dei problemi a corteggiare una donna nata uomo i pareri si sono divisi.

Un parte ha detto che è strano e che devono abituarsi all’idea, mentre l’altra ha fatto sapere che non c’è nessun problema. Altri ancora invece hanno preso le distanze dicendo che non sarebbe nelle loro corde corteggiare una ragazza che prima era di un altro ses*o. “Il corteggiarti è una cosa che mi blocca, mi fa strano, se non lo avessi saputo sarebbe stato diverso. Mi fa strano, è una cosa strana“, ha detto Alessio. “Non me la sento non voglio farti perdere tempo”, ha risposto un altro corteggiatore.

Il giudizio del corteggiatore Stefano

In un confessionale a Uomini e Donne, la tronista Andrea Nicole ha parlato dell’incontro con i corteggiatori dicendo che è andato bene e soprattutto come se lo aspettava. Ci sono stati pareri contrastanti e dunque nulla che non si aspettasse, ma è contenta delle risposte che ha ricevuto, sia dei sì che dei no.

“Non sono rimasta né stupita né offesa dalle risposte che ho avuto, alcune risposte sono la forma base del pregiudizio”. Il giudizio più forte senza ombra di dubbio è stato quello del corteggiatore Stefano. “Va contro la mia natura corteggiarti, ma hai chiesto sincerità ed io non sono qua per perdere tempo. Apprezzo quello che sei e la tua storia, ma per me non ci sono possibilità, non me la sento”. (Continua dopo il video)

L’intervento di Maria De Filippi

La frase di Stefano è stata commentata dalla padrona di casa Maria De Filippi. “Anche a casa qualcuno avrà reagito come ha reagito Stefano, Andrea Nicole ne era consapevole. Ha le spalle forti e sa come affrontare queste situazioni e non si scandalizza davanti a queste parole. Non possiamo processare Stefano e chi ha un attimo di difficoltà e disorientamento perché può darsi che fra un mese Stefano alzi la mano e dica ‘mi piaci moltissimo Andrea Nicole’ e sarebbe per noi una vittoria non dobbiamo colpevolizzare, ha detto contro la mia natura, non contro la natura nel senso uomo/donna punto“, ha concluso la conduttrice pavese.