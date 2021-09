La moglie di Alex Belli furiosa con le sorelle Hailè Selassiè: “Entro nel GF Vip e me lo porto via” (FOTO)

Le sorelle Hailè Selassiè puntano Alex Belli

Lo scorso lunedì Alex Belli è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 in compagnia delle tre sorelle Hailè Selassiè. Queste ultime, in modo sfacciato ad Alfonso Signorini hanno dichiarato di essere a caccia di un uomo.

Mandate immediatamente nella stiva, Clarissa, Jessica e Lucrezia, nate nella Capitali ma pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè, hanno voluto chiesto al conduttore di portare con sé l’attore di Centrovetrine. Ricordiamo che quest’ultimo è felicemente sposato da un paio di mesi con la modella e attrice venezuelana Delia Duran, che il pubblico di Barbara D’Urso conosce benissimo.

Il duro attacco di Delia Duran

Dopo l’atteggiamento delle gieffine, proprio Delia Duran, attraverso il suo account Instagram, ha tuonato contro il Grande Fratello Vip 6 e le tre principesse etiopi, rei di aver denudato in diretta tv Alex Belli, perché desiderose di testarne gli addominali. “Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio?”, ha scritto la venezuelana.

“Significa ancora qualcosa? Al mio Paese non funziona così. Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allietare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità”, ha tuonato la donna. Poi è partita all’attacco contro l’ex tronista: “Come ti permetti Sophie Codegoni? Come si permettono le tre principesse? Se questa è la piega della trasmissione entro nella Casa e me lo porto via. Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane!!!”. (Continua dopo la foto)

Confronto tra Delia Duran e le sorelle Selassiè?

Affermazioni molto forti che in pochissimo tempo hanno fatto il giro dei vari social network. Ora in tanti sono convinti che presto Delia Duran, tra venerdì e lunedì prossimo, sbarcherà nella casa del Grande Fratello Vip 6 per un confronto diretto con Sophie Codegoni e le sorelle Selassiè. Alex Belli, che era già convolato a nozze con la modella slovacca Katarina Raniakova nel 2013, un paio di mesi fa ha giurato amore alla Duran sulle colline di Como.